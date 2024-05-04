Літній наступ РФ і окупація Донбасу: в ISW проаналізували плани Кремля щодо захоплення України

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували заяви України про те, що головною метою агресорки Росії на 2024 рік залишається захоплення Донецької та Луганської областей. Адже окупанти планують наступальну операцію вже влітку

Про це йдеться у новому звіті ISW.

Американські фахівці згадують заяву командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка про те, що наступальні цілі РФ цього року полягають не лише у захопленні всієї Донецької та Луганської областей, а й спробах окупувати решту Запорізької області. Цей регіон стане ціллю Кремля, якщо буде захоплено Донбас. Також Павлюк заявив про плани Москви щодо захоплення міст Харків чи Суми.

Також у звіті ISW наводить слова заступник керівника ГУР України Вадима Скібіцького про те, що російські війська, ймовірно, продовжать досягнення своєї давньої мети вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей протягом літа.

В Інституті зауважують: поки незрозуміло, наскільки план щодо окупації Харкова чи Сум серйозний, і чи зможуть російські війська захопити одне чи обидва міста.

"ISW продовжує оцінювати, що російським військам буде важко захопити місто Харків, але російська наступальна операція в цьому районі, ймовірно, відтягне та закріпить українські сили з інших ділянок лінії фронту", - наголошують аналітики.

Також фахівці згадують у звіті заявив українських офіційних осіб про ситуацію в Часовому Яру на Донеччині. Так, Павлюк заявив, що ЗСУ роблять усе можливе, щоб зупинити спроби ворога захопити місто. Втім, він зазначив, що російські сили мають артилерійську перевагу 10:1 над українцями та "повну перевагу в повітрі", ймовірно, маючи на увазі здатність російських військ без розбору наносити удари плануючими бомбами в цьому районі.

Тим часом Скібіцький заявив, що російські війська не захоплять Часів Яр найближчим часом, хоча це "ймовірно, питання часу", коли місто впаде.

"Це узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські війська можуть взяти Часів Яр, але навряд чи зроблять це негайно", - наголошують американські аналітики.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк наголошує, що ціллю Кремля є не лише Донбас. У разі успіху РФ має намір окупувати і Запорізьку область.

Тим часом заступник керівника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія готується до наступу в районі Харківщини та Сумщини. Втім, у ворога недостатньо сил для захоплення обласних центрів.

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