Літній наступ РФ: скільки солдатів втратив ворог на 1 кв. км території
Літній наступ російських окупантів супроводжувався величезними втратами. За кожен населений пункт ворог платив життями тисяч своїх військових.
У ЗСУ підрахували, скільки солдатів російська армія втратила на один квадратний кілометр території під час літнього наступу 2025 року.
Про це повідомив Центр стратегічний комунікацій ЗСУ.
Протягом російської весняно-літньої воєнної кампанії 2025 року країна-агресорка втратила 124 солдати (загиблими) на 1 кв. км захопленої території.
У Страткомі ЗСУ додали, що цього року в боях за кожен захоплений населений пункт гинуть 2243 російських військовослужбовці.
Нагадаємо, напередодні міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов заявив, що темпи російського наступу в Україні зросли вдвічі. Однак, аналітики ISW виявили, що заяви Кремля про захоплення 600-700 кв. км на місяць є значно завищеними. Так, у серпні ворог просунувся лише на 500 кв. км. За даними Генштабу ЗСУ, того місяця Росія втрачала на фронті в середньому 938 військових щодня.
За оцінками проєкту DeepState, у серпні російські окупанти захопили 464 кв. км української території. Це на 18% менше, ніж протягом попередніх місяців.