Літній сезон в окупованому Криму очікує приголомшливий провал

Будівництво оборонних споруд на пляжах не додає популярності Криму. За даними ЗСУ, їхня протяжність становить уже близько 200 км.

Літо-2023 в Криму, схоже, не буде вдалим для окупантів. Через близькість до лінії фронту, транспортні проблеми, контрнаступ ЗСУ тощо громадяни РФ не бронюють номери на літній сезон у 2023 році на окупованому півострові.

Про це пише "Радіо свобода".

"На початок березня на літо було заброньовано в середньому лише 10% номерного фонду: у Севастополі та на Південному березі мандрівники зарезервували 15% номерів, на Заході півострова - менше 5%", - повідомили в Асоціації малих готелів Криму.

У галузі дитячого туризму в Криму також не очікують попиту. Так, у лютому до дитячих оздоровчих закладів було розпродано лише 8% путівок.

Ба більше, влітку Крим може стати ще більш небезпечним місцем, якщо ЗСУ перейдуть у контрнаступ на півдні.

Громадяни РФ, які все ж поїдуть влітку до Криму, зіткнуться з транспортними проблемами. Літаки до Криму, як очікується, не літатимуть до кінця війни. Їхати на півострів через "сухопутний коридор", де тривають військові дії, мало хто зважиться. Також росіяни зіткнутися з багатогодинними заторами на підступах до мосту через Керченську протоку.

"Глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що минулий сезон "повноцінно не відбувся". За його словами, планується "максимальне використання пропускних спроможностей Кримського мосту" і збільшення кількості пасажирських поїздів.

"Ми розглядаємо будь-які можливості для збільшення пасажиропотоку. Так що критичного провалу не буде", – заявив Аксьонов.

"Радіо свобода" повідомляє, що за офіційними даними РФ, загальний обсяг турпотоку в Криму за 2022 рік знизився майже на третину порівняно з 2021 роком - 6,5 млн осіб проти 9,5 млн осіб.

Влітку в Криму відпочили 4,2 млн людей – на 19% менше, ніж роком раніше. У середньому об'єкти розміщення були завантажені на близько 60%, а в окремих місцях – 10-15%.

Також експерти, на яких посилається видання, зазначають, що Росія послідовно завищує туристичну статистику. Зокрема, туристом вважається кожна людина, яка в'їхала до Криму, навіть якщо це місцевий житель, який регулярно виїжджає і в'їжджає на півострів.

Як зазначає "Радіо свобода", отже, реальна кількість тих, хто відпочив у Криму 2022 року, найімовірніше, була помітно нижчою.

Нагадаємо, радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що російсько-українська війна не закінчиться без Криму, який є для кремлівсього диктатора Володимира Путіна "кощеєвою смертю".

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