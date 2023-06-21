Літнє сонцестояння 2023 року: скільки годин триває найдовший день в Україні, які традиції існують

День літнього сонцестояння — унікальна подія, яка здавна має в Україні свої особливості і традиції. Коли найдовший день і найкоротша ніч року?

Сонцестояння — особливе явище, яким здавна люди насолоджувалися. За рік Земля переживає дві такі події — взимку і влітку. ТСН.ua дізнавалося, коли буде найдовший день і найкоротша ніч в Україні 2023 року і які традиції пов'язані з літнім сонцестоянням існували ще у наших предків.

Коли літнє сонцестояння 2023 року

В народі цей день часто називають найдовшим світловим періодом року, серединою або початком літа. Як би там не було, а літнє сонцестояння завжди відбувається приблизно в одну і ту саму дату, в залежності від зрушень календаря (20 або 21 червня).

2023 року найдовший день і найкоротша ніч року українцям слід очікувати в середу, 21 червня о 17:57 за київським часом. Саме в цей момент центр Сонця буде проходити через найпівнічнішу точку екліптики (точка літнього сонцестояння).

Що відбувається в день літнього сонцестояння

Що відбувається в день літнього сонцестояння / Фото: Pexels

Літнім сонцестоянням називають момент, коли вісь планети Земля максимально нахилена до Сонця.

Говорячи простими словами, літнє сонцестояння припадає на найдовший день та найкоротшу ніч року. В цю дату висота піднімання Сонця на небосхилі вважається найвищою.

За визначенням, саме в цей день у Північній півкулі починається літо. Скільки триває найдовший день в Україні? 21 червня 2023 року сонце зійде о 03.46 ранку та зайде о 20.13 вечора. Тобто найдовший день триватиме 16 годин 27 хвилин.

Що потрібно робити в день літнього сонцестояння

День літнього сонцестояння вважався серед наших предків особливо містичним і таким, який відрізняється від інших сильною енергетикою. Навіть сьогодні езотерики стверджують, що в цю дату краще вставати на заході сонця, коли енергетика перебуває на найвищому рівні. Також у цей період можна загадувати бажання, які обов'язково збудуться.

Щоб привернути прихильність Сонця, варто носити яскраві кольори (помаранчевий, червоний, жовтий). Навіть якщо в вашому гардеробі важко знайти одяг таких відтінків, завжди можна додати до образу золоті прикраси чи інші деталі.

Це день позитивної енергетики, тому лаятися, кричати і підвищувати голос не варто.

Літнє сонцестояння і традиції українців

Літнє сонцестояння: традиції українців / Фото: Pexels

До введення григоріанського календаря на території сучасної України, наші предки святкували день літнього сонцестояння 7 липня, тобто в день Івана Купала. Здавна людям подобалися гуляння, збирання лікарських трав, стрибки через багаття, співи, танці та пошук таємничої квітки папороті. До речі саме вода мала сакральне значення для українців в день літнього сонцестояння в давнину. Зранку дівчата навіть збирали росу з трави, щоб вмитися нею. Вважалося, що так можна зберегти красу і молодість.

Також обов'язково купалися у відкритих водоймах, а незаміжні дівчата ще й ворожили на судженого: плели вінки і пускали їх за водою.

Наші предки суворо дотримувалися традицій, які споконвіку існували на території сучасної України: прокидалися на сході сонця, вітали зірку, випивали чай з медом. Цього дня було прийнято відмовлятися від їжі тваринного походження.

А ще в день літнього сонцестояння звертали увагу на природні явища, які вказували на погодні умови в майбутньому:

велика кількість роси вранці — чекайте на великий урожай;

хмари, дощі та грози — урожай не вдасться;

на небі багато зірок — восени буде багато грибів.

Вірили, якщо прокинутися в день літнього сонцестояння до світанку, то можна весь рік бути здоровим. Існувала й цікаве повір'я, пов'язане з водою: якщо хлопець випадково облив дівчину — незабаром на них чекає весілля.

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