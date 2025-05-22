Літнє тепло, але не скрізь: синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня

У деяких регіонах буде тепло і сухо / © Associated Press

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Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 22 травня та кому доведеться прихопити з собою парасольки.

Усі деталі — дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Погода у четверг, 22 травня

Практично повсюди в четвер, 22 травня, в Україні домінуватиме тепла повітряна маса, протягом дня +18+24 градуси. Такий прогноз опублікувала синоптикиня Наталка Діденко.

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З її слів, дощі з грозами пройдуть у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині, на Сумщині та Харківщині. На решті території країни переважатиме суха погода.

У Києві 22 травня — без істотних опадів, вдень повітря прогріється до +22 градусів. Також синоптики прогнозують, що на південному сході місцями буде до +28 °C.

У західних областях, зокрема у Львові, прогнозуються короткочасні дощі та грози, денна температура коливатиметься в межах +19…+24 °C.

На півдні країни можливі дощі та поривчастий вітер, температура вдень становитиме +18…+23 °C.

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У східних регіонах переважатиме мінлива хмарність без опадів, з денною температурою близько +24 °C. Вітер очікується переважно південного та південно-західного напрямку, зі швидкістю 5–10 м/с.

Погода у п’ятницю, 23 травня

У п’ятницю, 23 травня, дощі з грозами, місцями град, шквалисте посилення вітру очікуються у західних областях. На решті територій країни без істотних опадів. Вітер південний, 7 — 12 м/с.

Нічна температура повітря +8 +13 градусів, денна +20 +25 градусів, у Криму та південних областях +23 +28 градусів, на крайньому заході +12 +17 градусів.

Погода у суботу, 24 травня

У суботу, 24 травня, дощ пройде у північних та південно-західних регіонах, місцями очікується гроза. У решті областей без істотних опадів. Вітер південний, 5 — 10 м/с, на Правобережжі України змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Нічна температура повітря в північних та західних регіонах +3 +8 градусів, денна +10 +16 градусів. На решті територій вночі +10 +15 градусів, вдень +23 +28 градусів.

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Погода у неділю, 25 травня

У неділю, 25 травня, дощі, часом з грозою пройдуть на північному сході країни, у решті регіонів без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Нічна температура повітря у західних областях +7 +12 градусів, на решті територій +11 +16 градусів, денна +18 +23 градуси, на південному сході та Криму +24 +29 градусів.

Якою погода буде влітку

А тим часом синоптики прогнозують, яким може бути літо 2025 року в Україні. Повідомити, коли точно до України прийде літня погода, неможливо, але перехід до літньої температури може відбутися вже у травні. Про це в інтерв’ю «Говорить Суханов» розказала очільниця відділу метеорологічних прогнозів «Укргідрометцентру» Наталія Голеня.

«У квітні-травні у нас практично кожного року відбувається вторгнення арктичного повітря з півночі, коли температура вночі знижується до 0° або до „мінусів“, — пояснила вона.

Голеня додала, як тільки вже буде активне тепло, температурний фон стане вище +20°…+25°, якщо відбуватиметься переміщення атмосферних фронтів, то ми можемо очікувати такі процеси, які даватимуть інтенсивний ріст конвективних хмар. "

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Також синоптики прогнозують, що цього року середня температура літа в Україні може бути на 1-1,5 градуси вищою за норму, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним.

Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень — дуже теплими.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що погода в Україні готує сюрпризи. Синоптики пояснили, чому літо запізнюється і коли чекати справжнього тепла в Україні.