Літнє тепло і дощі: погода на 2 вересня в Україні

Синоптики оновили прогноз погоди / © Pixabay

Реклама

Сьогодні, 2 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність та незначні опади. Вранці у західних областях подекуди туман.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Реклама

«Сьогодні на сході та південному сході країни, а вночі у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ із грозою. На решті території у вівторок без опадів», — зазначають синоптики.

Температура вдень становитиме +24…29°С, на півдні та сході країни спека посилиться до +32°С.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі вдень у межах +24…29°С. А у Києві сьогодні +24…26°С.

Раніше синоптик попередив українців, що у другій половині вересні можуть бути заморозки. Очікується похолодання.

Реклама

За довгостроковим прогнозом «Українського гідрометцентру», нинішній вересень, на відміну від торішнього, не очікується занадто теплим. Якщо торік середня місячна температура у вересні була вищою за норму на 1-2 градуси, то нині вона перебуватиме у межах норми. Тобто від 13 до 18 градусів тепла, у Карпатах +11-12 градусів, це на 6-8 градусів нижче, ніж у серпні.