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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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257
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Літнє тепло не відступає: прогноз погоди в Україні на 28 вересня здивує високими градусами

Синоптики прогнозують в Україні суху та комфортну погоду з майже літнім теплом до +24°, хоча в окремих областях можливі короткочасні дощі та сильний вітер.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Теплий вересень

Теплий вересень / © unsplash.com

В Україні 28 вересня утримуватиметься комфортна та по-літньому тепла погода. У більшості регіонів очікується мінлива хмарність без істотних опадів, а стовпчики термометрів місцями піднімуться до +24°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Невеликі короткочасні дощі можливі лише вночі на півдні, у Харківській та більшості центральних областей. Удень на всій території країни пануватиме суха погода. Мешканцям більшості західних областей варто врахувати, що вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман.

Вітер очікується переважно північно-східний, 5–10 м/с. Проте на півдні та південному сході вдень можливі пориви до 15–20 м/с.

Температурні показники:

  • Загалом по країні: вночі +5…+10°, удень повітря прогріється до +15…+20°.

  • Закарпаття: найтепліший регіон дня — тут стовпчики термометрів підскочать до майже літніх +24°.

  • Південь та південний схід: вночі +9…+14°, удень комфортні +18…+23°.

  • У Карпатах: вночі +1…+6°, удень +10…+15°.

Мапа погоди на 28 вересня / © Укргідрометцентр

Мапа погоди на 28 вересня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

У столичному регіоні 28 вересня очікується погожий день із мінливою хмарністю та без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

  • По Київській області: температура вночі +5…+10°, удень +15…+20°.

  • У Києві: вночі +8…+10°, а вдень на киян чекає приємне тепло — від +18° до +20°.

Нагадаємо, за попередніми прогностичними розрахунками Укргідрометцентру, жовтень в Україні почнеться зі спокійної, сонячної та теплої погоди.

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