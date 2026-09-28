- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 257
- Час на прочитання
- 1 хв
Літнє тепло не відступає: прогноз погоди в Україні на 28 вересня здивує високими градусами
Синоптики прогнозують в Україні суху та комфортну погоду з майже літнім теплом до +24°, хоча в окремих областях можливі короткочасні дощі та сильний вітер.
В Україні 28 вересня утримуватиметься комфортна та по-літньому тепла погода. У більшості регіонів очікується мінлива хмарність без істотних опадів, а стовпчики термометрів місцями піднімуться до +24°.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.
Погода в Україні
Невеликі короткочасні дощі можливі лише вночі на півдні, у Харківській та більшості центральних областей. Удень на всій території країни пануватиме суха погода. Мешканцям більшості західних областей варто врахувати, що вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман.
Вітер очікується переважно північно-східний, 5–10 м/с. Проте на півдні та південному сході вдень можливі пориви до 15–20 м/с.
Температурні показники:
Загалом по країні: вночі +5…+10°, удень повітря прогріється до +15…+20°.
Закарпаття: найтепліший регіон дня — тут стовпчики термометрів підскочать до майже літніх +24°.
Південь та південний схід: вночі +9…+14°, удень комфортні +18…+23°.
У Карпатах: вночі +1…+6°, удень +10…+15°.
Погода у Києві та області
У столичному регіоні 28 вересня очікується погожий день із мінливою хмарністю та без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.
По Київській області: температура вночі +5…+10°, удень +15…+20°.
У Києві: вночі +8…+10°, а вдень на киян чекає приємне тепло — від +18° до +20°.
Нагадаємо, за попередніми прогностичними розрахунками Укргідрометцентру, жовтень в Україні почнеться зі спокійної, сонячної та теплої погоди.