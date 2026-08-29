Літо грюкне дверима: синоптики попередили українців про примхи погоди 30 серпня

У передостанній день літа синоптики прогнозують спеку, грози та густі тумани / © Unsplash

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У неділю, 30 серпня, в більшості західних і північних областей України, а також на Вінниччині та Черкащині прогнозуються короткочасні дощі. На решті території нашої держави зберігатиметься спокійна погода без опадів із мінливою хмарністю та комфортним південно-західним вітром.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Київ

У столиці та Київській області неділя пройде з мінливою хмарністю. Вночі опадів не передбачається, проте вдень мешканцям варто підготуватися до короткочасного дощу, який подекуди може супроводжуватися гуркотом грому.

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Вітер дутиме з південного заходу зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Нічна температура в регіоні коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 22-27 градусів, а в самому Києві повітря прогріється до 24-26 градусів.

Львів

На території Львівщини очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці дороги огорне густий туман із видимістю від 200 до 500 метрів, через що оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Як попереджає Львівський регіональний центр з гідрометеорології, у регіоні також зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 4-го та 5-го класів. Погодні умови сприятимуть швидкому розповсюдженню вогню в екосистемах за наявності відкритого джерела займання, тому фахівці закликають до обережності.

Температурний фон уночі по області становитиме 10-15 градусів, а вдень повітря прогріється до 24-29 градусів тепла. Безпосередньо у Львові в нічні години буде 11-13 градусів, тоді як вдень термометри покажуть цілком комфортні 26-28 градусів вище нуля.

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Дніпро

Мешканцям Дніпропетровщини синоптики прогнозують малохмарну та суху погоду без жодних опадів протягом усієї доби. Північно-східний вітер дутиме з помірною швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду, не створюючи дискомфорту під час перебування на вулиці.

Цей прогноз підтверджує Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології. Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах 11-16 градусів, а вдень стовпчики термометрів стрімко піднімуться до 25-30 градусів тепла (у самому Дніпрі очікується 27-29 градусів).

Харків

Останні дні серпня принесуть на Харківщину мінливу хмарність без атмосферних опадів. Південно-східний вітер матиме швидкість 5-10 метрів за секунду, забезпечуючи легку циркуляцію теплого повітря.

Детальну інформацію про погодні умови надає Харківський регіональний центр з гідрометеорології. Фахівці зазначають, що температурний режим по області складе 11-16 градусів уночі та спекотні 25-30 градусів у денні години.

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Безпосередньо в обласному центрі нічна температура триматиметься на рівні 12-14 градусів тепла. Вдень харків’янам варто готуватися до літньої спеки, адже повітря прогріється до 27-29 градусів вище нуля.

Окремо рятувальники та синоптики наголошують на збереженні надзвичайної пожежної небезпеки п’ятого класу в лісах області. Громадян наполегливо просять уникати розведення багать та бути максимально обережними під час перебування на природі.

Одеса

Вздовж усього узбережжя Чорного моря та по території Одеської області зберігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, а на морі спостерігатиметься лише легке хвилювання без загрози шторму.

Як зазначає Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, нічна температура повітря в регіоні коливатиметься від 15 до 20 градусів, а вдень сонце прогріє атмосферу до 26-31 градуса (в Одесі очікується 26-28 градусів тепла).

Температура морської води залишатиметься дуже комфортною для купання і становитиме 21-22 градуси. Водночас синоптики попереджають про високу ймовірність виникнення пожеж в екосистемах області, за винятком північних районів, де ризик оцінюється як відносно низький.

Кропивницький

На Кіровоградщині п’ятниця обіцяє бути теплою та сухою з мінливою хмарністю. Істотних опадів фахівці не передбачають, а теплий південний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Такий прогноз публікує Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології. Температура по області вночі становитиме 12-17 градусів, вдень повітря прогріється до 24-29 градусів, а в самому Кропивницькому термометри покажуть 26-28 градусів тепла.

Вінниця

Вінницька область опиниться під впливом хмарної погоди з проясненнями. Як в обласному центрі, так і по всій території регіону очікуються короткочасні дощі, а подекуди навіть можуть прогриміти серпневі грози.

Відповідну інформацію наводить Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Південний вітер буде дещо рвучким і сягатиме швидкості від 7 до 12 метрів за секунду.

Температурні показники вночі по області коливатимуться від 13 до 18 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть 22-27 градусів вище нуля. Безпосередньо у Вінниці вночі прогнозують 14-16 градусів, тоді як вдень температура повітря становитиме комфортні 24-26 градусів.

Івано-Франківськ

Мешканцям Прикарпаття варто захопити парасольки, адже по місту та області прогнозують мінливу хмарність із невеликими дощами та локальними грозами. Південно-західний вітер розганятиметься до 7-12 метрів за секунду, забезпечуючи атмосферну свіжість.

Ці дані оприлюднив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. Вночі температура повітря на рівнинах становитиме 9-14 градусів (в горах також 9-14°), вдень стовпчики термометрів піднімуться до 23-28 градусів (на високогір’ї 17-22°), а в самому обласному центрі очікується 25-27 градусів тепла.

Херсон

На Херсонщині кінець робочого тижня відзначиться мінливою хмарністю без жодних натяків на дощ. Східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, розганяючи залишки приємної нічної прохолоди.

Детальний прогноз погоди передає Херсонський обласний центр з гідрометеорології. За даними місцевих синоптиків, нічна температура по області триматиметься в комфортних межах 14-19 градусів тепла.

Вдень південне сонце безжально прогріє повітря, тож стовпчики термометрів у регіоні стрімко злетять до позначок 27-32 градуси вище нуля. Така погода ідеально підійде для тих, хто любить справжню літню спеку.

У самому Херсоні вночі очікується близько 15-17 градусів, а вдень повітря розжариться до 29-31 градуса. Лікарі радять мешканцям ховатися від прямого сонця та пити більше звичайної чистої води.

Житомир

На території Житомирської області домінуватиме мінлива хмарність. Протягом ночі очікується помірний короткочасний дощ, який вдень місцями зміниться на невеликі опади з гучними грозами.

Такий прогноз надає Житомирський обласний центр з гідрометеорології. Температура повітря по області вночі становитиме 11-16 градусів, вдень підніметься до 22-27 градусів, а безпосередньо в місті термометри зафіксують 24-26 градусів вище нуля.

Хмельницький

Жителів Хмельниччини очікує хмарна погода з періодичними проясненнями. Вночі пройде короткочасний дощ, який продовжиться вдень у вигляді невеликих опадів, а в окремих районах можливі літні грози.

Ці метеорологічні дані оприлюднює Хмельницький обласний центр з гідрометеорології. Вітер переважатиме південного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів за секунду.

Температурний фон у регіоні вночі триматиметься на рівні 12-17 градусів тепла, а в денні години стовпчики термометрів покажуть від 23 до 28 градусів. У Хмельницькому вночі очікується 13-15 градусів, вдень — цілком приємні 24-26 градусів.

Чернівці

На Буковині 30 серпня відзначиться мінливою хмарністю та періодичними короткими дощами, які подекуди супроводжуватимуться гуркотом грому. Вітер дутиме з південної чверті з помірною швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Про це інформує Чернівецький обласний центр з гідрометеорології. Температура вночі становитиме 12-17 градусів (в горах 7-12°), вдень повітря прогріється до 23-28 градусів, а безпосередньо в Чернівцях очікується 26-28 градусів вище нуля.

Полтава

До кінця поточного тижня характер погоди на Полтавщині визначатиме поле підвищеного тиску, що гарантує відсутність будь-яких опадів. Температурний режим поступово підвищуватиметься, зберігаючи стабільне літнє тепло.

Відповідний прогноз розміщує Полтавський обласний центр з гідрометеорології. У п’ятницю очікується мінлива хмарність, східний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, а також нічна температура на рівні 12-17 градусів (вдень 23-28 градусів).

Фахівці особливо наголошують, що внаслідок сухої та теплої погоди в області спостерігатиметься надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. Громадян закликають бути свідомими та не провокувати загоряння сухостою чи лісових масивів.

Ужгород

Закарпатська область у п’ятницю зустріне мінливу хмарність із локальними опадами, адже синоптики прогнозують збереження нестабільної атмосфери після нещодавніх сильних злив та шквалів. Вітер буде помірним, проте під час гроз можливі різкі та небезпечні пориви до 15-20 метрів за секунду.

Загальний прогноз погоди передає Закарпатський обласний центр з гідрометеорології. Загальнонаціональні метеорологічні дані свідчать, що вдень повітря на території Закарпаття прогріється до спекотних 30 градусів, тоді як нічні температури традиційно коливатимуться в межах 13-18 градусів тепла.

Тернопіль

На території Тернопільщини 30 серпня очікується хмарна погода з проясненнями, проте істотних опадів синоптики не передбачають. Південно-східний вітер буде легким і приємним, зі швидкістю 3-8 метрів за секунду.

Офіційну інформацію про погодні умови оприлюднив Тернопільський обласний центр з гідрометеорології. Спеціалісти зазначають, що наразі в регіоні відсутній рівень метеорологічної небезпеки, що маркується зеленим кольором.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. Вдень сонячні промені прогріють атмосферу до показників 24-29 градусів вище нуля.

У самому Тернополі температурні гойдалки будуть менш відчутними: вночі очікується 13-15 градусів, а в денні години стовпчики термометрів покажуть 27-29 градусів. Містяни зможуть безпечно насолодитися чудовим завершенням літнього сезону.

Суми

Погоду в Сумській області продовжує визначати поле підвищеного атмосферного тиску, що принесе мінливу хмарність без істотних опадів. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Свій прогноз публікує Сумський обласний центр з гідрометеорології. Температура повітря по області вночі становитиме 9-14 градусів (у Сумах 11-13°), вдень стовпчики термометрів піднімуться до 23-28 градусів (у місті 26-28°), при цьому в регіоні суворо зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу.

Луцьк

Волинь опиниться під впливом мінливої хмарності з невеликими нічними дощами та локальними грозами. Втім, вже вдень опади повністю припиняться, а вночі та вранці місцями можливий слабкий і безпечний туман.

Дані про погоду розмістив Волинський обласний центр з гідрометеорології. Вітер буде південно-західним, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду, що додасть відчутної свіжості після дощу.

Температура по області вночі триматиметься в межах 9-14 градусів, а вдень повітря прогріється до 23-28 градусів (у Луцьку очікується 11-13° вночі та 25-27° вдень). Окремо синоптики потішили відпочивальників інформацією про температуру води: у річці Стир вона становить +18 градусів, а в озері Світязь — +15 градусів.

Рівне

На Рівненщині останній робочий день літа пройде з мінливою хмарністю та нічними невеликими дощами. Вдень небо проясниться, опадів не передбачається, хоча ранкові години можуть зустріти водіїв невеликим туманом.

Метеорологічну картину пояснює Рівненський обласний центр з гідрометеорології. Південно-західний вітер досягатиме швидкості 5-10 метрів за секунду, а стовпчики термометрів покажуть 10-15 градусів уночі та 23-28 градусів тепла вдень (безпосередньо в місті Рівне вдень очікується 26-28 градусів).

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