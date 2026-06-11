Літо і не "світить": Україну накриває сильне похолодання, синоптики назвали точну дату

Синоптики попереджають про шквали, зливи та різке похолодання в Україні / © ТСН

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Найближчими днями в Україні очікується різка зміна погоди через прихід потужного атмосферного фронту. Літня спека почне відступати під тиском дощів, гроз та сильного похолодання, яке першими відчують жителі західних областей.

Детальніше про погоду в Україні — дізнавайтеся в матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 12 червня Україну перетне атмосферний фронт, який зумовить дощі, грози, шквали, місцями град та потужні зливи. На заході країни різко похолоднішає до +11…+15 градусів тепла, тоді як на сході утримається спека до +27…+30 градусів тепла.

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© Наталія Діденко / Facebook

У більшості інших регіонів денна температура становитиме +24…+28 градусів.

У Києві цієї п’ятниці також очікується гроза та ймовірний сильний дощ, а температура повітря знизиться до +24 градусів. На вихідних прохолодна погода пошириться на більшу частину території України, знизивши температуру ще на кілька градусів.

Метеоролог та кандидат географічних наук Ігор Кібальчич також попереджає про суттєве погіршення погоди в Україні. Протягом 11–13 червня спека зміниться похолоданням, дощами з грозами, поривчастим вітром та місцями градом.

За словами синоптика, зниження температури почнеться із західних регіонів. Уночі по країні очікується +12…+18, а вдень стовпчики термометрів покажуть +22…+27 градусів вище нуля. Лише у східних та південних областях ще утримається спека до +28…+33 градусів тепла.

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В Українському гідрометцентрі прогнозують 12 червня хмарну погоду із короткочасними проясненнями. Вітер буде південно-східний, на заході країни — північно-західний, та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні 12 червня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають, що у п’ятницю в країні очікується значне погіршення погодних умов, через що оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. Погіршення погоди може ускладнити рух транспорту, а також роботу комунальних, енергетичних та будівельних підприємств.

У західних областях, окрім Волинської, вночі пройдуть значні дощі, які вдень зміняться на помірні опадів, подекуди з грозами. Температура повітря в цьому регіоні вночі становитиме +9…+14 градусів тепла, а вдень не підніметься вище позначки +20 градусів тепла.

На решті території України ніч мине без опадів, проте вдень пройдуть помірні дощі та грози, які в окремих районах супроводжуватимуться градом і шквалами вітру до 15–20 м/с. Проте у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях вдень прогнозують сильні зливи.

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Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 12 червня / © Укргідрометцентр

Нічна температура в цих регіонах коливатиметься в межах +13…+18 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +24…+29 градусів тепла, і лише на Житомирщині та Вінниччині буде прохолодніше — від +17 до +22 градусів тепла.

Погода в Києві

На Київщині 12 червня очікується різке погіршення погоди, через що оголошено жовтий рівень небезпечності. Синоптики попереджають про можливі збої в роботі комунального транспорту, будівельних та енергетичних підприємств.

Синоптики попереджають про негоду на Київщині 12 червня / © Укргідрометцентр

Протягом доби буде хмарно з проясненнями. Якщо вночі опадів не передбачається, то вдень пройдуть сильні дощі з грозами, а в окремих районах можливі шквали вітру до 15–20 м/с та град.

Вітер дутиме з південного сходу зі швидкістю 5–10 м/с.

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Нічна температура в області становитиме від +13 до +18 градусів тепла, а денна підніметься до +24…+29 градусів вище нуля. У столиці буде трохи тепліше: вночі очікується від +16 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +26…+28 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 12 червня погоду визначатиме вплив висотної улоговини, повідомляють в обласному гідрометцентрі.

В області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території пройдуть короткочасні дощі, вдень подекуди із грозами. Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +19 градусів тепла.

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У Львові температура вночі становитиме від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +18 градусів тепла.

Погода в Одесі

У п’ятницю, 12 червня, в Одесі та області очікується мінлива хмарність. Ніч мине переважно без опадів, а на дорогах регіону місцями ймовірний ранковий серпанок із видимістю 1–2 км. Проте вже в другій половині дня погода погіршиться: пройдуть короткочасні дощі (в області подекуди значні) з грозами.

Південний вітер зміниться на північно-західний зі швидкістю 9–14 м/с, а під час грози можливі шквали до 15–20 м/с.

В Одесі вночі синоптики прогнозують від +16 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +23…+25 градусів вище нуля, а температура морської води становитиме від +18…+19 градусів тепла.

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По області вночі години очікується від +14 до +19 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть +23…+28 градусів вище нуля.

Погода у Харкові

На Харківщині 12 червня буде хмарно із проясненнями. Ніч пройде без істотних опадів, однак вдень будуть короткочасні дощі, місцями із грозами. Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень повітря прогріється від +26 до +31 градуса тепла.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +28 до +30 градусів тепла.

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Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 12 червня буде хмарна погода. Якщо вночі синоптики не прогнозують опадів, то вдень пройдуть короткочасні дощі, подекуди із грозами.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +13 до +18 градусів тепла;

вдень від +26 до +31 градуса тепла.

У місті Дніпро температура повітря коливатиметься:

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вночі від +16 до +18 градусів тепла;

вдень від +27 до +29 градусів вище нуля.

Нагадаємо, у Україні 11 червня розгулялася негода. В деяких областях випав величезний град та пішла сильна злива, а шквальний вітер повалив паркани та дерева на автомобілі.

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