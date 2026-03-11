"Літо" на початку березня: гігантський антициклон накриє Україну та вразить аномальними температурами (мапа)

До України прийшло аномальне березневе тепло / © pexels.com

До України прийшло березневе потепління, зумовлене потужним антициклоном, який приніс майже літні температури та сонячну погоду до більшості регіонів.

Однак синоптики попереджають про нічні заморозки, густі тумани на півдні та небезпечне підняття рівнів води на річках, що може спричинити підтоплення будинків у кількох областях.

Детальніше про погоду в Україні — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповів у коментарі для видання Telegraf, що березневе потепління в Україні виходить на пік. Він наголосив, що завдяки потужному антициклону Konrad, який простягнувся на п’ять тисяч кілометрів від Східного Сибіру до наших кордонів, температура повітря випереджатиме кліматичну норму на цілий місяць.

За словами метеоролога, вже 11–13 березня очікується прихід середземноморського тепла з денними показниками від 12 до 17 градусів тепла, що фактично відповідає середині квітня.

Попри аномальне денне тепло Постригань застерігає українців від надмірного оптимізму: нічні морози зберігаються, а весняна погода залишається оманливою.

«Але це не про завершення опалювального сезону чи про літній одяг. На календарі середина березня і весняне тепло оманливе, а морози в цей період — не аномалія», — зауважив він.

Водночас синоптик повідомив, що до 20 березня в Україні суттєвих опадів не передбачається, що сприятиме спокійному розвитку повені без різкого підтоплення річкових долин.

Тим часом синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 12 березня в Україні збережеться тепла й сонячна погода. Вона розповіла, що завтра повітря в більшості областей прогріється до +12…+18 градусів.

«Завтра, 12 березня, в Україні знову антициклон і знову багато сонця. І ще більше градусів», — зазначила Діденко.

Україну накриє сонячний антициклон / © Наталія Діденко / Facebook

За даними Укргідрометцентру, в Україні 12 березня погоду визначатиме поле високого атмосферного тиску та відносно тепла повітряна маса. Опадів не передбачається.

Вітер дутиме південний і південно-східний та рухатиметься зі швидкістю 5–10 м/с.

Очікується, що температура повітря вночі становитиме від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень повітря прогріється до комфортних +12 та +17 градусів. Дещо прохолодніше 12 березня буде в Карпатах і на узбережжі морів — від 8 до 13 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на добу 12 березня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про затоплення будинків і сходження лавин

Метеорологи попереджають про низку небезпечних гідрологічних і природних явищ в Україні протягом 11–12 березня. На Харківщині критична ситуація склалася на річці Оскіл: через пошкодження затвору греблі Оскільської ГЕС тривають неконтрольовані скиди води.

За словами експертів, 12 березня рівень води нижче ГЕС може піднятися ще на 1,5 метра, що призведе до затоплення заплави та створює реальну загрозу підтоплення житлових будинків у селі Оскіл. У регіоні оголосили II рівень небезпечності — помаранчевий.

Водночас фіксується підйом води на Сіверському Дінці в районі села Яремівка. Тут очікується зростання рівнів на 0,4–0,8 метра, що спричинить затоплення сільськогосподарських угідь. У регіоні оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища в Україні 12 березня / © Укргідрометцентр

Окрім гідрологічних загроз, через стійку відлигу 11–12 березня на високогір’ї східної частини Закарпатської області оголосили значну сніголавинну небезпеку — 3 рівень. Жителів і гостей регіонів закликають бути максимально обережними та стежити за оновленнями від екстрених служб.

Українців попереджають про лавини / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві та Київській області 12 березня очікується малохмарна погода, істотних опадів не передбачається.

Температура по області вночі становитиме від 3 тепла до 2 градусів морозу, вдень очікується від 12 до 17 градусів тепла.

За даними порталу Sinoptik, у Києві ясне небо вранці затягнеться хмарами в середині дня і погода буде похмурою до самого вечора. Опадів не передбачається.

Стовпчики термометрів показуватимуть від +5 градусів вночі до +15 — вдень.

Погода у Києві 12 березня / © скриншот

Погода в Одесі

В Одесі та області 12 березня очікується мінлива хмарність без опадів. Головною особливістю погоди стане густий туман, який збережеться до кінця доби 11 березня, а також уночі та вранці 12 березня. Видимість на автошляхах погіршиться до 200–500 метрів, що відповідає I рівню небезпечності (жовтому).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Одесі 12 березня / © Укргідрометцентр

Температурний режим у регіоні залишається контрастним — синоптики прогнозують, що на Одещині вночі очікується від 2 морозу до 3 тепла, а вдень повітря прогріється від +9 до +14 градусів, місцями — до +17.

В Одесі нічна температура становитиме до 3 градусів тепла, денна — близько 11 градусів вище нуля.

Водночас метеорологи зазначають, що температура моря становитиме від +3 до +4 градусів, а на морі спостерігатиметься легке хвилювання за безпечного рівня води.

Вітер переважатиме південно-східного напрямку зі швидкістю 5–11 м/с.

Погода в Харкові

На Харківщині 12 березня буде малохмарна погода, без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2º градусів морозу, вдень очікується до +17тепла.

В Одесі 12 березня стовпчики термометрів показуватимуть близько 0 вночі, вдень повітря прогріється до 15 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та Дніпрі 12 березня буде малохмарна погода, без опадів.

Температура повітря по області коливатиметься: вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень — від 12 до 17 вище нуля.

У Дніпрі очікується від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла вночі та від +14 до +16 — вдень.

Погода у Львові

На Львівщині очікується справжня температурна аномалія: завдяки полю високого тиску погода в середу більше нагадуватиме літо, ніж початок весни. Попри прохолодну ніч із температурою від +1 до +6 градусів (місцями до –4), день обіцяє бути по-справжньому спекотним для цієї пори.

У Львові стовпчики термометрів піднімуться від 16 до 18 градусів тепла, а по області повітря прогріється до 19 вище нуля. Небо буде з мінливою хмарністю, опадів не передбачається.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.