Укрaїнa
25
1 хв

Літо прощається: якою буде погода в Україні у вихідні

В Україні 20-21 вересня переважно без опадів.

Віра Хмельницька
Якою буде погода в Україні у вихідні

Якою буде погода в Україні у вихідні / © Pixabay

В Україні у суботу та неділю 20-21 вересня переважно без опадів, лише у суботу вдень у східних областях очікується невеликий дощ.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі 8-15°; вдень 20 вересня 19-24°, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до 27°.

Також 21-22 вересня в Україні 22-29°.

Нагадаємо, найближчі вихідні стануть останніми по-літньому теплими з температурами вдень 25-27°C. А вже від 25 вересня осінь різко нагадає про себе.

