- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 25
- Час на прочитання
- 1 хв
Літо прощається: якою буде погода в Україні у вихідні
В Україні 20-21 вересня переважно без опадів.
В Україні у суботу та неділю 20-21 вересня переважно без опадів, лише у суботу вдень у східних областях очікується невеликий дощ.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-12 м/с.
Температура вночі 8-15°; вдень 20 вересня 19-24°, на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині до 27°.
Також 21-22 вересня в Україні 22-29°.
Нагадаємо, найближчі вихідні стануть останніми по-літньому теплими з температурами вдень 25-27°C. А вже від 25 вересня осінь різко нагадає про себе.