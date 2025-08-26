Літо ще затримається в Україні: синоптикиня розповіла, коли потеплішає

Літо / © iStock

Реклама

В Україні наприкінці серпня зберігається тепла та переважно суха погода. Країна завершує літо серед найспекотніших регіонів Європи, а короткочасні хвилі прохолоди відступають, даючи змогу літній температурі утримуватися на високому рівні.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

За даними синоптиків, 27 серпня в більшості регіонів України очікується переважно суха та тепла погода. Опади малоймовірні, лише на Чернігівщині місцями можливий короткочасний дощ.

Реклама

Температура повітря вдень у північних областях прогнозується на рівні +19…+22°C, у центральних і південних регіонах — +22…+27°C.

У Києві 27 серпня очікується суха та тепла погода, денна температура сягатиме +22°C.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що хвиля раннього похолодання вже відступає, тож українці ще можуть насолоджуватися літньою спекою. За її словами, у другій половині тижня температура повітря ще підвищиться, а сонячна погода збережеться.

За її словами, наприкінці серпня Україна входить у число найбільш спекотних країн Європи, а короткочасні похолодання не матимуть суттєвого впливу на загальний літній температурний режим.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на півдні, у центрі та у південно-східних областях України у вересні переважатиме літня погода. Втім, на заході країни буде значно прохолодніше.