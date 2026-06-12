Літо вийшло з чату: в Україні температура впала до нуля, у регіонах оголосили про небезпеку (мапа)

Погода в Україні

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В Україні 12 червня різко погіршилися погодні умови. У деяких областях зафіксували суттєве похолодання, а у Карпатах температура впала до нуля.

Про це інформують гірські рятувальники Прикарпаття.

«Станом на 08:00 12.06.2026 на горі Піп Іван хмарно, туман, дощ, вітер північно-західний, 12 м/с., температура повітря 0°C.», — йдеться у повідомленні.

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Раніше синоптики попереджали українців про небезпечні метеорологічні явища по Україні — сильні зливи, грози та шквальний вітер.

«12 червня вночі в західних (крім Волинської), вдень у Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі; вдень в Україні, крім заходу, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», — зазначили в Українському гідрометцентрі.

Йдеться про I рівень небезпечності — жовтий, тож українців закликають бути обережними.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

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© Укргідрометцентр

Погода в Україні 12 червня

Синоптикиня Наталія Діденко прогнозувала, що в п’ятницю Україну накриє сильне похолодання. Зокрема, у західних областях похолоднішає до +11–15°, але на більшій частині України протягом дня буде від 24° до 28° тепла.

Про падіння температури посеред літа повідомляв метеоролог Ігор Кібальчич. За його прогнозом, літня спека та сонячна погода зміняться похолоданням, дощами, грозами та місцями градом. В окремих регіонах температура вночі може знизитися до +7 °C.

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