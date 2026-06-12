Літо й не "світить": Україну накриває сильне похолодання, синоптики назвали точну дату

Синоптики попереджають про шквали, зливи та різке похолодання в Україні / © ТСН

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Найближчими днями в Україні очікується різка зміна погоди через прихід потужного атмосферного фронту. Літня спека почне відступати під тиском дощів, гроз і сильного похолодання, яке першими відчують жителі західних областей.

Детальніше про погоду в Україні — дізнавайтеся в матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 12 червня Україну перетне атмосферний фронт, який зумовить дощі, грози, шквали, місцями град і потужні зливи. На заході країни різко похолоднішає до +11…+15 градусів тепла, водночас на сході утримається спека до +27…+30 градусів.

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Мапа температур / © Наталія Діденко / Facebook

У більшості інших регіонів денна температура становитиме +24…+28 градусів.

У Києві цієї п’ятниці також очікується гроза та ймовірний сильний дощ, а температура повітря знизиться до +24. У вихідні прохолодна погода пошириться на більшу частину території України, знизивши температуру ще на кілька градусів.

Метеоролог і кандидат географічних наук Ігор Кібальчич також попереджає про суттєве погіршення погоди в Україні. Протягом 11–13 червня спека зміниться похолоданням, дощами з грозами, поривчастим вітром та місцями градом.

За його словами, зниження температури почнеться з західних регіонів. Уночі по країні очікуються +12…+18, а вдень стовпчики термометрів покажуть +22…+27 вище нуля. Лише у східних і південних областях ще утримається спека до +28…+33 градусів тепла.

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В Українському гідрометцентрі прогнозують 12 червня хмарну погоду з короткочасними проясненнями. Вітер буде південно-східний, на заході країни — північно-західний і дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Погода в Україні 12 червня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають, що у п’ятницю у країні очікується значне погіршення погодних умов, через що оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. Погіршення погоди може ускладнити рух транспорту, а також роботу комунальних, енергетичних і будівельних підприємств.

У західних областях, окрім Волинської, вночі пройдуть значні дощі, які вдень зміняться на помірні опади, подекуди з грозами. Температура повітря в цьому регіоні вночі становитиме +9…+14 градусів тепла, а вдень не підніметься вище позначки +20 градусів.

На решті території України ніч мине без опадів, проте вдень пройдуть помірні дощі та грози, які в окремих районах супроводжуватимуться градом і шквалами вітру до 15–20 м/с. Проте в Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях вдень прогнозують сильні зливи.

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Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 12 червня / © Укргідрометцентр

Нічна температура в цих регіонах коливатиметься у межах +13…+18 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +24…+29 градусів і лише на Житомирщині та Вінниччині буде прохолодніше — від +17 до +22 градусів тепла.

Погода в Києві

На Київщині 12 червня очікується різке погіршення погоди, через що оголошено жовтий рівень небезпечності. Синоптики попереджають про можливі збої в роботі комунального транспорту, будівельних та енергетичних підприємств.

Синоптики попереджають про негоду на Київщині 12 червня / © Укргідрометцентр

Протягом доби буде хмарно з проясненнями. Якщо вночі опадів не передбачається, то вдень пройдуть сильні дощі з грозами, в окремих районах можливі шквали вітру до 15–20 м/с та град. Вітер дутиме з південного сходу зі швидкістю 5–10 м/с.

Нічна температура в області становитиме від +13 до +18 градусів тепла, денна підніметься до +24…+29 вище нуля.

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У столиці буде трохи тепліше: вночі очікується від +16 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +26…+28 вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 12 червня погоду визначатиме вплив висотної улоговини, повідомляють в обласному гідрометцентрі.

В області буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території пройдуть короткочасні дощі, вдень подекуди з грозами. Вітер буде північно-західний і дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +19 градусів.

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У Львові температура вночі становитиме від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +18.

Погода в Одесі

У п’ятницю, 12 червня, в Одесі та області очікується мінлива хмарність. Ніч мине переважно без опадів, а на дорогах регіону місцями ймовірний ранковий серпанок із видимістю 1–2 км. Проте вже у другій половині дня погода погіршиться: пройдуть короткочасні дощі (в області подекуди значні) з грозами.

Південний вітер зміниться на північно-західний зі швидкістю 9–14 м/с, а під час грози можливі шквали до 15–20 м/с.

В Одесі вночі синоптики прогнозують від +16 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +23…+25 вище нуля, а температура морської води становитиме від +18…+19 градусів.

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По області в нічні години очікується від +14 до +19 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть +23…+28 градусів.

Погода в Харкові

На Харківщині 12 червня буде хмарно з проясненнями. Ніч мине без істотних опадів, проте вдень будуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер буде змінних напрямків і дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень повітря прогріється від +26 до +31 градуса.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +28 до +30.

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Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 12 червня буде хмарна погода. Якщо вночі синоптики не прогнозують опадів, то вдень пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься вночі від +13 до +18 градусів тепла, вдень — від +26 до +31 градуса.

У Дніпрі температура повітря коливатиметься вночі від +16 до +18 градусів тепла, вдень — від +27 до +29 вище нуля.

Нагадаємо, в Україні 11 червня розгулялася негода. В деяких областях випав величезний град і пішла сильна злива, а шквальний вітер повалив на автомобілі паркани та дерева.

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