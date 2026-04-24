Літо затримується: метеорологи попередили про аномально холодний травень

У травні погода в Україні буде холодною. Середня місячна температура очікується на рівні 12-15 градусів тепла, що на 1,5 градуса нижче за багаторічну норму. У гірських районах Карпат і Криму показники будуть ще нижчими — повітря прогріється лише до 9-12 градусів.

Про те, якою буде погода у травні та чи очікувати дощів, йдеться у прогнозі синоптиків «Укргідрометцентру».

Якою буде погода у травні 2026 року

За даними метеорологів, зазвичай травнева температура коливається в межах 13-17 градусів тепла, однак цьогоріч місяць виявиться відчутно холоднішим. Фахівці пояснюють, що саме від травневих температур залежить офіційний старт літнього сезону в країні.

«Стійкий перехід середньої добової температури повітря через 15 градусів у бік її підвищення є кліматичним показником початку літа», — нагадали в «Укргідрометцентрі».

Традиційно такий температурний перехід фіксують у другій декаді травня, а в гірських районах — наприкінці місяця або ж на початку червня.

Що стосується дощів, то їхня кількість у травні очікується в межах норми (80-120%). На більшій частині території країни випаде від 35 до 76 міліметрів опадів.

Водночас традиційно найвологіше буде у західних регіонах: у Львівській, Івано-Франківській областях, а також у гірських районах Закарпаття й Буковини синоптики прогнозують від 88 до 138 міліметрів дощу.

Нагадаємо, останніми вихідними квітня погода в Україні теплою не буде. Негода може розгулятись, а в деяких регіонах навіть очікуються мокрий сніг, холодний вітер та опади.