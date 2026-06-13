Літом і не пахне: погода в Україні остаточно зіпсується, сунуть нова хвиля похолодання і шквали

Фото ілюстративне / © pexels.com

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Атлантичні циклони принесуть до України різке похолодання та грозові дощі.

Упродовж 13–14 червня, в Україні очікується зниження температури повітря до +17…+23 градусів, і лише на сході та південному сході в суботу ще затримається спека до +29 градусів. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, короткочасні дощі з грозами в суботу пройдуть на сході та ввечері на заході, тоді як у неділю опади перемістяться у західні, північні та центральні області.

Водночас про зниження температури цими вихідними попереджає керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. За його словами Періодично йтимуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. У нічні години стовпчики термометрів опускатимуться до +11…+13 градусів тепла, а вдень повітря прогріється лише до +21…23 градусів.

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Постригань зазначає, що до кінця другої декади місяця погоду визначатимуть атлантичні циклони. Як зазначає метеоролог, вони відкриють доступ холодному повітрю з північних широт, тому розраховувати на стабільне тепло чи спеку найближчим часом не варто.

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 13 червня буде хмарна погода із проясненнями. Вночі в більшості північних, центральних, південних областей, вдень на Лівобережжі, в Криму та заході країни пройдуть короткочасні дощі, на решті території без опадів. Також метеорологи попереджають, що вдень на Лівобережжі та в Криму грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер буде західний, північно-західний, та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +9 до +15 градусів тепла (у західних областях буде прохолодніше — від +6 до +11 градусів тепла), вдень повітря прогріється до +24 градусів тепла. На південному сході та сході країни вночі температура повітря коливатиметься від +14 до +19 градусів тепла, вдень очікується від +24 до +29 градусів вище нуля.

© Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих Українських містах 13 червня.

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