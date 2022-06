Литовський ведучий розповів, на що витратив гроші, зібрані на "Байрактар" для України

Where did Bayraktar money go:



Raised:: 5 971 842 euro



- Bombs for Bayraktar: 1,5 mln

- 110 antidrone guns: 1,5 mln

- Medical supplies to Cherkasy: 343 440

- Recon drones Magylas: 660K

- Data center for drones: 440K

- Drones for SeveroDonetsk: 50K



Remains: 1 478 402 e