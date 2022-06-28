Литовський ведучий розповів, на що витратив гроші, зібрані на "Байрактар" для України

Литовський ведучий розповів, на що витратив гроші, зібрані на "Байрактар" для України

Ведучий литовського телебачення Андрюс Тапінас, який зібрав 5 млн євро на "Байрактар" для України, розповів, куди пішли отримані кошти.

Через те, що компанія Baykar вирішила подарувати безпілотник "Байрактар", побачивши, як люди збирали на нього кошти, гроші, які залишилися, пустили на допомогу Україні.

Звіт ведучий розмістив на своїй сторінці в ФБ, підтвердивши все скринами з банку та Paypal та пообіцяв, що після того, як витратять усі зібрані кошти, буде проведено незалежний аудит фінального звіту.

Всього завдяки небайдужим громадянам було зібрано 5 971 842 євро.

Здійснено платежі на суму 2 204 000 євро

1 500 000 євро для Міноборони на озброєння "Байрактара"

660 000 євро Thread Systems для ще чотирьох дронів Magylas

1 500 000 євро - 110 протидронових гармати EDMS4 "Орхристи"

Центр даних Magyla700 - 396 000 євро (440 000 загальна сума, вже зроблений аванс - 44 000 євро)

343 440 медична допомога для черкаських лікарень (96 апаратів високого тиску, 13 920 вакуумних судин та 5280 апаратів для збору рідини)

50 000 - 5 шт дронів DJI Matrice 300 RTK з термовізорами для захисників Сєвєродонецького та Луганського округів (загальна покупка разом з Blue/Yellow)

Залишок грошей після завершення цих покупок становить 1 478 402 євро.

Андрюс Тапінас зазначив, що весь цей процес (переговори, закупівлі, підготовка договорів, нагляд закупівель, логістика, підтвердження кінцевого отримувача) адмініструє Laisves TV за власні кошти.

Where did Bayraktar money go:



Raised:: 5 971 842 euro



- Bombs for Bayraktar: 1,5 mln

- 110 antidrone guns: 1,5 mln

- Medical supplies to Cherkasy: 343 440

- Recon drones Magylas: 660K

- Data center for drones: 440K

- Drones for SeveroDonetsk: 50K



Remains: 1 478 402 e — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) June 27, 2022

Нагадаємо, що Литва підписала з Туреччиною угоду, яка дозволить купити для України Bayraktar. Раніше гроші для придбання безпілотників назбирав литовський телеведучий Андрюс Тапінас. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

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