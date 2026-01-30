ТСН у соціальних мережах

Ліцеїсти-скінгеди забили до смерті чоловіка на Харківщині: як покарав їх суд (відео)

Троє підлітків із Берестина проведуть чимало років за ґратами через резонансне вбивство перехожого в парку.

Підлітки, які до смерті забили чоловіка в парку на Харківщині

Підлітки, які до смерті забили чоловіка в парку на Харківщині / © Офіс Генерального прокурора

У Харківській області суд виніс суворий вирок трьом ліцеїстам, які до смерті забили 62-річного чоловіка. Підлітки знімали жорстоку розправу на відео для Telegram-каналу скінхедів, супроводжуючи вбивство сміхом та жартами про крематорій.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

На Харківщині поставлено крапку в гучній кримінальній справі про вбивство, яке скоїли неповнолітні.

Подробиці про вбивство чоловіка в парку

Сторона обвинувачення довела, що у лютому 2024 року в місті Красноград (нині — Берестин) троє підлітків віком 14 та 15 років перебували в одному з місцевих парків. Помітивши 62-річного чоловіка, вони приховали обличчя, наздогнали його та разом напали. Підлітки жорстоко били потерпілого по всьому тілу, стрибали на ньому та завдавали ударів ногами по ребрах і голові.

Побиття супроводжувалося сміхом, жартами про крематорій і фразами: «Досить, а то помре».

Після нападу зловмисники залишили чоловіка без допомоги та втекли. Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці.

Слідство з’ясувало, що підлітки знімали напад на відео. Згодом цей запис опублікували в Telegram-каналі, де поширюється жорстокий контент і пропагується субкультура скінгедів. Найстарший із засуджених після затримання заявив, що вважає себе учасником цього руху та має однодумців у Києві. Саме тому вбивство фіксували на відео від початку до кінця — як доказ скоєного.

Який вирок для підлітків ухвалив суд?

Правоохоронці затримали підлітків. Попри те, що юнаки своєї вини не визнали, зібрані докази знайшли повне підтвердження в суді. Так, суд визнав трьох учнів ліцею винними в умисному вбивстві та призначив кожному покарання у вигляді 12 років ув’язнення. До набуття вироком чинності засуджені перебуватимуть під вартою.

До слова, прокуратура скерувала до суду справу 29-річного мешканця Ірпеня, який у жовтні 2025 року у стані сп’яніння скоїв два криваві напади за вечір. Зловмисник ударив ножем у шию та спину 16-річну дівчину, а згодом завдав тяжкого поранення у спину 50-річному чоловіку. Життя неповнолітньої вдалося врятувати. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

