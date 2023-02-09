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Литва надає Україні майже чотири десятки зенітно-ракетних комплексів для боротьби з дронами

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Литва надає Україні майже чотири десятки зенітно-ракетних комплексів для боротьби з дронами

Фото: UkraineMediaCenter

Прийнято рішення навчати не операторів цих зенітних установок, а підготувати саме інструкторів, які навчатимуть військових в Україні.

Литва надає Україні 36 зенітно-ракетних комплексів.

Про це міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив на спільному з міністром оборони України Олексієм Резніковим брифінгу, відповідаючи на запитання про допомогу Україні з надання систем захисту від іранських дронів-камікадзе.

"Ми вже завершили навчання 15 інструкторів, які будуть готові працювати на території України. І ми вже надаємо 36 зенітно-ракетних комплексів, які можуть успішно боротися з дронами", - сказав литовський міністр.

Своєю чергою Резніков зауважив, що 36 ЗРК Литва вже надає.

За словами очільника українського оборонного відомства, було прийнято рішення навчати не операторів цих зенітних установок, а підготувати саме інструкторів, які навчатимуть військових в Україні.

"Це такий важливий аспект – модернізації підготовки", - підкреслив Резніков.

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