Отримання Україною винищувачів F-16: Литва зробила заяву

Перша партія нібито вже в Україні.

Україна отримала першу партію сучасних винищувачів F-16 в межах оборонної допомоги з боку Заходу. Їхня кількість наразі не уточнюється.

Про це повідомив у своєму Twitter (X) міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою", - йдеться в публікації Ландсбергіса.

З його слів, передавання довгоочікуваних літаків українській стороні з боку партнерів раніше здавалася нібито неможливою.

Тим часом офіційний представник США розповів Reuters на умовах анонімності, що передавання для ЗСУ винищувачів завершено. Агентство також пише, що Військово-повітряні сили ЗСУ не відразу відповіли на запит Reuters про коментар.

Зауважимо, Associated Press повідомило, що перші винищувачі F-16 вже були отримані Україною. Інформагентство США уточнює, що цю інформацію йому підтвердили український дипломат та американський офіційний представник, теж на умовах анонімності.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що винищувачі F-16 вже з'явилися в Україні. Втім, радник голови ОПУ Михайло Подоляк наголосив, що завжди треба звертати увагу на офіційні коментар.

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