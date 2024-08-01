Отримання Україною винищувачів F-16: Литва зробила заяву

Перша партія нібито вже в Україні.
Україна отримала першу партію сучасних винищувачів F-16 в межах оборонної допомоги з боку Заходу. Їхня кількість наразі не уточнюється.
Про це повідомив у своєму Twitter (X) міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
"F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою", - йдеться в публікації Ландсбергіса.
З його слів, передавання довгоочікуваних літаків українській стороні з боку партнерів раніше здавалася нібито неможливою.
Тим часом офіційний представник США розповів Reuters на умовах анонімності, що передавання для ЗСУ винищувачів завершено. Агентство також пише, що Військово-повітряні сили ЗСУ не відразу відповіли на запит Reuters про коментар.
Зауважимо, Associated Press повідомило, що перші винищувачі F-16 вже були отримані Україною. Інформагентство США уточнює, що цю інформацію йому підтвердили український дипломат та американський офіційний представник, теж на умовах анонімності.
Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що винищувачі F-16 вже з'явилися в Україні. Втім, радник голови ОПУ Михайло Подоляк наголосив, що завжди треба звертати увагу на офіційні коментар.
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