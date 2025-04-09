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Відмовився від служби, бо полюбляє фармацевтичні пригоди: на Закарпатті засудили ухилянта
Чоловік зазначив, що вживає психостимулятори та служить у «ІТ-армії».
Ужгородський міськрайонний суд визнав винним місцевого жителя в ухиленні від мобілізації та засудив його до трьох років ув’язнення.
Про це стало відомо із вироку Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області.
Чоловік перебував на обліку з 2007 року, який раніше мав категорію «обмежено придатний». Проте 30 квітня 2023 року ВЛК несподівано вважала його придатним до служби. Вже того ж дня було вирішено направити його на проходження служб. Але 2 травня він відмовився отримувати «бойову» повістку. Це кваліфікували як ухилення.
За словами чоловіка, його тричі намагалися відправити у військову частину, але щоразу відмовляли:
30 квітня — чоловіка не допустили на Яворівський полігон.
«31 квітня» (так у вироку, хоча такої дати немає) — друга спроба знову відмовляють.
1 травня — у Нацгвардії також відмовили.
Чоловіка повернули на збірний пункт, де він провів ніч. Там, за словами підсудного, представник ТЦК порадив йому написати заяву про відмову від служби, що він зробив 2 травня.
Чоловік не визнав провини, пояснивши, що вже «служить» в «IT-армії», а також залежить від психостимуляторів.
У заяві чоловік пояснив відмову від служби тим, що «любить фармацевтичні пригоди» і йому потрібна допомога психотерапевта. Проте суд не знайшов у його словах каяття чи бажання виправити ситуацію.
В результаті суд визнав українця винним та засудив його до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, Рада взялася за порушення ТЦК. було створено тимчасову слідчу комісію з розслідування можливих порушень законодавства під час оборони держави.