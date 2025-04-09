Відмовився від служби, бо полюбляє фармацевтичні пригоди: на Закарпатті засудили ухилянта

На Закарпатті судили ухиліста / © Unsplash

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Ужгородський міськрайонний суд визнав винним місцевого жителя в ухиленні від мобілізації та засудив його до трьох років ув’язнення.

Про це стало відомо із вироку Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області.

Чоловік перебував на обліку з 2007 року, який раніше мав категорію «обмежено придатний». Проте 30 квітня 2023 року ВЛК несподівано вважала його придатним до служби. Вже того ж дня було вирішено направити його на проходження служб. Але 2 травня він відмовився отримувати «бойову» повістку. Це кваліфікували як ухилення.

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За словами чоловіка, його тричі намагалися відправити у військову частину, але щоразу відмовляли:

30 квітня — чоловіка не допустили на Яворівський полігон.

«31 квітня» (так у вироку, хоча такої дати немає) — друга спроба знову відмовляють.

1 травня — у Нацгвардії також відмовили.

Чоловіка повернули на збірний пункт, де він провів ніч. Там, за словами підсудного, представник ТЦК порадив йому написати заяву про відмову від служби, що він зробив 2 травня.

Чоловік не визнав провини, пояснивши, що вже «служить» в «IT-армії», а також залежить від психостимуляторів.

У заяві чоловік пояснив відмову від служби тим, що «любить фармацевтичні пригоди» і йому потрібна допомога психотерапевта. Проте суд не знайшов у його словах каяття чи бажання виправити ситуацію.

В результаті суд визнав українця винним та засудив його до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, Рада взялася за порушення ТЦК. було створено тимчасову слідчу комісію з розслідування можливих порушень законодавства під час оборони держави.