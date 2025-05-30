Любовний обман у Мережі: аферистка видурила у військовослужбовця всі заощадження

Поліція / © Нацполіція у Харківській області

Реклама

На Львівщині 39-річна жінка через вигаданий акаунт у соцмережі входила в довіру до 21-річного військовослужбовця з Одеси, обіцяючи йому стосунки та спільне життя. Після низки вигаданих історій та маніпуляцій вона заволоділа його грошима та банківською карткою.

Про це повідомили в поліції регіону.

Як встановили правоохоронці, зловмисниця створила фейкову сторінку в соціальній мережі, використовуючи фото іншої жінки. Видаючи себе за неї, вона почала переписку з молодим військовим.

Реклама

Спілкування швидко перейшло у «віртуальні стосунки», де жінка просила гроші нібито на похорон брата, лікування після ДТП та інші вигадані ситуації. Таким чином вона отримала близько 130 тисяч гривень.

Згодом аферистка запропонувала військовому «почати нове життя» разом і вмовила передати їй банківську картку, щоб вона могла купити житло для обох.

Отримавши доступ до рахунку, вона зняла майже 800 тисяч гривень, які витратила на власні потреби. Жінці повідомили про підозру.

© Поліція Львівської області

Нагадаємо, на Закарпатті, у селі Серне, трагічно загинув 10-річний хлопчик. Дитина отримала 80% опіків поверхні тіла.

Реклама

У суді прокуратура довела, що до інциденту причетна мати хлопчика та її співмешканець.

«Між ними та дитиною сталася суперечка, під час якої жінка облила сина легкозаймистою рідиною, а чоловік підпалив одяг на ньому. Дорослі не намагалися допомогти потерпілому, залишивши його у безпорадному стані», — йдеться у повідомленні відомства.