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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
674
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Людей шукають під завалами: у Києві оголошено День жалоби за жертвами атаки РФ

У Києві 7 липня оголосили День жалоби за жертвами масованої атаки РФ.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Удар по Києву

Удар по Києву

У Києві у вівторок, 7 липня, оголошено День жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої російської атаки на столицю. Людей досі шукають під завалами.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У День жалоби на всіх комунальних будівлях міста будуть приспущені державні прапори. Також власникам будівель державної та приватної форм власності рекомендували приєднатися до вшанування пам'яті загиблих і приспустити прапори.

Крім того, 7 липня у столиці заборонено проведення будь-яких розважальних заходів.

Тим часом пошуково-рятувальна операція триває у пошкоджених будинках Подільського та Дарницького районів. Під завалами рятувальники продовжують шукати людей.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ дронами, крилатими та балістичними ракетами. Кількість загиблих зросла до 11 людей. Постраждали 46 осіб, із них 27 госпіталізували, зокрема трьох дітей. Найбільше руйнувань зафіксовано у Голосіївському, Подільському та Дарницькому районах столиці. У Подільському районі рятувальники продовжують розбирати завали 21-поверхового будинку, де зруйновано конструкції з другого по п'ятий поверх. У Дарницькому районі пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі в квартирах і гаражному кооперативі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
674
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