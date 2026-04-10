"Людській тупості немає краю": Буданов різко висловився про ухилянтів та мобілізацію

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов / © Телеграм-канал Кирила Буданова

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов звернув увагу на парадокс суспільства: бажання перемоги та одночасне ухилення від мобілізації. Він попередив, які складні питання чекають на тих, хто не виконав свій обов’язок, після повернення ветеранів додому.

Про це Буданов висловився у інтерв’ю журналістці «Новини.LIVE» Галині Остаповець та виданню Укрінформ.

Журналістка звернула увагу на погану тенденцію з побиттям військових у різних регіонах країни, якій зараз бракує єдності. Вона запитала, як керівник ОП оцінює ситуацію, коли деякі військові, приходячи в цивільному одязі, пояснюють, що не вдягають форму, аби не привертати до себе увагу, і поцікавилася, як це можна змінити.

«Дивіться. Я тому й казав сьогодні на цій зустрічі про єдність. Тому що, перш за все, людській тупості немає краю і ніколи не буде. По-друге, є реальні проблеми. Проблеми, скажімо так, ментальні в нашому суспільстві. Бо, з одного боку всі говорять, що треба воювати до перемоги. І, з іншого боку, всі тікають від мобілізації. І це все відбувається одночасно. Це є величезна проблема», — зауважив Буданов.

Водночас він підкреслив, що, навіть якщо людина намагається виправдати ухилення власними міркуваннями, не варто забувати про просту реальність — тих, хто вже перебуває на фронті та потребує заміни.

«Це наші хлопці, які на передовій. Їх теж треба кимось замінювати. І вони там цього точно не розуміють», — сказав керівник ОП.

Окремо він звернув увагу на ризики, які можуть виникнути після завершення війни, коли військові повернуться додому і почнуть ставити запитання тим, хто не долучився до захисту країни.

«Вони почнуть ставити питання. Ставити питання особисто своїм сусідам, які нікуди не пішли. Так от, щоб такого не було, треба всім свою громадянську позицію все ж таки висловлювати, і не боятися виконати свій обов’язок», — акцентував Буданов.

Водночас він зауважив, що не всі мобілізовані потрапляють на передову як штурмовики — існує багато різних напрямів служби: від штабної роботи до логістики чи бойових підрозділів. За словами керівника ОП, варіанти служби різні, а от ухилення від обов’язку може мати наслідки передусім у моральному вимірі.

«Але просто бути ухилянтом і з позором потім жити й думати, що ж ти будеш казати своєму сусіду. Що ти будеш казати офіційно — це таке, у нас люди цього мало бояться. Але що ти скажеш своїм дітям, своєму сусіду, який повернеться і просто буде казати, ну ти, хто ти? Хто ти після цього?» — резюмував Буданов.

Мобілізація 2026 — які зміни очікуються

До слова, в Україні обговорюють реформування ТЦК та СП шляхом розділення соціальних функцій та призову, які можуть перенести до окремих «офісів комплектування». Нардеп Роман Костенко скептично ставиться до таких змін, зазначаючи, що просте перейменування або передавання повноважень поліції не вирішить проблем мобілізації, а лише перекладе відповідальність на правоохоронців, до яких згодом може виникнути таке ж негативне ставлення, як зараз до ТЦК.

Своєю чергою Буданов заявив, що зміна формату роботи чи назви ТЦК не принесе «дива», оскільки суть мобілізації залишається незмінною через потребу армії в людях. Він наголосив, що за 12 років війни та 4 роки повномасштабного вторгнення виник розрив між небажанням громадян воювати та необхідністю підтримувати фронт. Керівник ОП підсумував, що за відсутності добровольців мобілізація є єдиним способом уникнути обвалу фронту.