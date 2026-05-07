Херсонська область / © Associated Press

На тимчасово окупованій частині Херсонської області тисячі людей опинилися у пастці без їжі, води, ліків, світла та газу. Російські війська блокують виїзд і атакують цивільних дронами, доводячи громади до гуманітарної катастрофи.

Про це повідомило МЗС України.

У відомстві заявили про суттєве погіршення гуманітарної ситуації в окремих окупованих районах Херсонщини через дії російських військових, які грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Окупанти не випускають людей з Херсонщини і блокують продукти

Найбільше занепокоєння викликає становище в Олешках, Голій Пристані, а також у Старій і Новій Збур’ївці, де мешканці фактично позбавлені можливості забезпечувати базові життєві потреби, зокрема потреби дітей. У МЗС наголошують, що окупаційна влада штучно обмежує виїзд людей та блокує постачання продуктів, медикаментів і товарів першої необхідності.

За наявними даними, чисельність населення в цих районах різко скоротилася: зі 40 тис. людей залишилося приблизно 6000, а в Олешках — із 24 тис. до близько 2000 мешканців.

Інфраструктура в регіоні практично знищена, а доступ до електрики та газу відсутній.

«Населені пункти знаходяться на межі виживання. Цивільні люди, які намагаються придбати продукти або залишити місто власним автотранспортом, стають мішенню для російських атак із використанням дронів», — зазначили в МЗС.

За оцінками, гуманітарної допомоги нині можуть потребувати понад 6000 людей, серед яких близько 200 дітей. Значна частина населення — маломобільні особи.

Станом на зараз до різних державних структур уже надійшло понад 220 звернень щодо евакуації жителів із цих населених пунктів.

Інформацію про критичну ситуацію підтверджують також Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, українська розвідка та низка міжнародних організацій.

Проблема з їжею, водою та ліками на Херсонщині

«Маємо і жахливі свідчення людей, які втратили своїх близьких унаслідок російських атак, проте не мають змоги належно їх поховати через постійні бойові дії. Місцеві мешканці не мають змоги покинути небезпечні райони та змушені виживати в нелюдських умовах — часто без доступу до питної води, їжі й необхідних медикаментів«, — повідомили в МЗС.

У відомстві зазначили, що спільно з Координаційним штабом із проведення евакуаційних заходів та реагування на масове переміщення населення при Мінрозвитку вже розпочали термінові консультації з міжнародними партнерами — ООН та Міжнародним комітетом Червоного Хреста — щодо можливих шляхів евакуації та допомоги людям, які опинилися в критичній ситуації через дії окупантів.

Україна закликала світ до дій

Також МЗС у координації з іншими державними органами працює над залученням міжнародних гуманітарних організацій і закликає партнерів посилити тиск на Росію для дотримання нею норм міжнародного гуманітарного права, а також створення безпечних евакуаційних коридорів.

Україна планує винести питання гуманітарної катастрофи в Олешках, Голій Пристані, Старій та Новій Збур’ївці на обговорення в межах ООН та ОБСЄ. Дані про злочини російських військових також передадуть міжнародним моніторинговим місіям.

«Для України немає нічого важливішого за людські життя. Ми закликаємо міжнародну спільноту до конкретних і невідкладних дій задля порятунку наших громадян на тимчасово окупованій Херсонщині», — наголосили в МЗС.

До слова, Кремль планує змінити демографію окупованих територій України через масове завезення росіян для розробки родовищ, зокрема марганцю. Петро Андрющенко з Центру вивчення окупації зазначає, що замість залучення досвідчених місцевих шахтарів Росія робить ставку на репопуляцію регіону своїми громадянами. Проте реалізацію цього плану стримує дефіцит робочої сили в самій РФ.

