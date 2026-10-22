"Люди фактично вмирають": ситуація в Олешках досягла межі катастрофи — Лубінець розповів моторошні деталі

Олешки / © antikor.com.ua

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У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині гуманітарна ситуація досягла критичної межі, а тисячі цивільних опинилися під загрозою смерті.

Про це омбудсман Дмитро Лубінець розповів в інтерв’ю «РБК-Україна».

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«За нашою інформацією, там люди не просто вже потерпають від нестачі їжі чи ліків — люди фактично вмирають. Ми, як українська сторона, зробили все, щоб вирішити це питання, і зараз ми практично на фінішній прямій, щоб нарешті відбулася евакуація громадян України, які цього потребують», — сказав Лубінець.

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Він підкреслив, що евакуація стосується тисяч цивільних осіб, включаючи дітей. Поки тривають щоденні важкі перемовини з російською стороною, виживання місцевого населення підтримують Збройні сили України.

Військові за допомогою дронів доставляють цивільним питну воду, їжу та медикаменти. Проте окупанти намагаються збивати ці дрони, а також затримують людей, які приймають таку допомогу від ЗСУ. Крім того, фіксуються факти, коли російські солдати заселяються у будинки цивільних та відбирають у них останні запаси їжі.

Голод в Олешках - що відомо

Олешки, що на окупованій частині Херсонщини, вже понад три місяці відрізані від постачання продуктів. Україна вела перемовини з Росією щодо евакуації цивільних, однак безуспішно

Остання регулярна доправка продовольства до Олешок відбулася 26 травня. Після того, як закінчилися овочі, які людям вдалося виростити влітку, багато жителів були змушені готувати та їсти бур’ян. Люди, що залишилися у місті, опинилися на межі виживання.

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За оцінками української влади, нині в Олешках залишаються близько двох тисяч цивільних, серед яких приблизно 50 дітей. До повномасштабного вторгнення РФ у місті проживали близько 24 тисяч людей.

У кінці вересня ЗСУ дронами до Олешок доставили близько 4 тонн продуктів. Допомогу скинули на 100 локацій.

Європейський Союз закликав Росію забезпечити безпечний гуманітарний доступ до тимчасово окупованих Олешок Херсонської області та дозволити цивільним залишити місто.

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