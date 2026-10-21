Люди, які створюють новини: редакції марафону «Єдині новини» запускають спільний спецпроєкт про залаштунки роботи

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До Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку, який відзначають 16 листопада, редакції марафону «Єдині новини» презентують спільний спецпроєкт «Люди, які створюють новини». Його учасниками стануть журналісти, редактори, ведучі, оператори, режисери, продюсери та технічні фахівці, які щодня забезпечують інформаційне мовлення в умовах повномасштабної війни.

За підсумками січня-вересня 2026 року новини марафону «Єдині новини» щодня продукують понад 13 мільйонів контактів з аудиторією на телебаченні та цифрових платформах, а їхній інформаційний вплив поширюється далеко за межі України. Репортажі, ексклюзивні інтерв’ю та повідомлення редакцій стають першоджерелами для українських онлайн-медіа, цитуються міжнародними виданнями й активно поширюються в цифровому середовищі.

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На телебаченні марафон є лідером за добовим охопленням серед усіх телеканалів. У середньому щодня його дивляться 3,4 млн українців, а в окремі дні, коли відбуваються резонансні події та особливо зростає потреба в оперативній і перевіреній інформації, ця цифра сягає 5 мільйонів глядачів.

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За даними телевізійних вимірювань для аудиторії 4+, «Єдині новини» посідають друге місце серед усіх телеканалів із часткою 5,5%, стабільно утримуючи цю позицію протягом дев’яти місяців. Середньомісячне охоплення марафону становить 45,4% аудиторії — також другий результат серед телеканалів.

Високі показники демонструють і окремі інформаційні слоти. Зокрема, недільний підсумковий випуск новин о 20:00 має частку 9,1% і посідає друге місце у своєму часовому проміжку, а в окремі дні виходив у лідери з часткою до 11,9%. Ранкове мовлення у будні з 06:00 до 09:00 є лідером свого слоту з часткою 11,9% за аудиторією 4+.

Середнє охоплення новин в диджиталі щодня на цифрових майданчиках команд-мовників марафону — щонайменше 10 млн, не враховуючи цитування ресурсами поза марафоном.

«Ці показники засвідчують стабільну присутність марафону в щоденному інформаційному споживанні українців. Водночас за кожним випуском новин, прямим включенням чи репортажем стоїть робота великої команди — від пошуку й перевірки інформації до ухвалення редакційних рішень і забезпечення етеру», — коментують в редакціях.

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Саме людям, чия робота часто залишається за кадром, присвячений новий спецпроєкт «Люди, які створюють новини». Він об’єднає історії представників телеканалів ICTV, «1+1 Марафон», «Ми — Україна» та «Інтер».

Мета проєкту «Люди, які створюють новини» — познайомити українців із фахівцями, завдяки яким щодня виходять новини, та показати, як працюють інформаційні редакції під час війни.

У серії інтерв’ю герої розповідатимуть про свій професійний досвід, складні рішення, особисті виклики та події, які змінили їхнє ставлення до роботи. Зокрема, про те, як створюються новини під час повітряних тривог, обстрілів і перебоїв з електропостачанням; як журналісти перевіряють суперечливу інформацію, ухвалюють відповідальні редакційні рішення та знаходять сили продовжувати роботу за найскладніших обставин.

Проєкт також розкриватиме людський вимір професії — історії людей, які не лише розповідають про війну, а й самі проживають її наслідки.

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Професійна журналістика в умовах великої війни

Повномасштабна війна змінила не лише умови роботи журналістів, а й значення достовірної інформації. Коли повідомлення поширюються за секунди, а соціальні мережі та Telegram-канали часто стають першими джерелами новин, особливої ваги набувають перевірка фактів, розуміння контексту та відповідальність за оприлюднену інформацію.

«У справжніх новинах важливо не лише те, що ти скажеш, а й те, чого не скажеш. Іноді професіоналізм — це не додати сильну фразу, а вчасно її прибрати. Не посилити емоцію, а зберегти точність. Ця частина роботи залишається за кадром, але саме вона визначає довіру глядача», — розповідає одна з перших героїнь спецпроєкту, ведуча та кореспондентка ТСН Олена Гущик.

Крім того, одна з ключових місій марафону — це фіксація правди. Ці матеріали мають критичне значення для світової історії і служитимуть беззаперечними доказами злочинів ворога на майбутніх міжнародних трибуналах. Прагнути донести цю правду всьому світу — означає щодня діяти на межі небезпеки. І заради цього журналісти й оператори Марафону ризикують власним життям.

«У лютому та березні 2022 року в окупованій Бородянці довелося знімати свій власний дім і рідні вулиці, зруйновані авіаударами, розбомблені багатоповерхівки та російську техніку просто під вікнами, яка стріляла по жилих будинках. Я зафільмував цей момент пострілу з російського танка — він влучив просто у кадр. Знімати таке у власному місті — найважче, — згадує ще один герой спецпроєкту, провідний телеоператор каналу «Інтер» Сергій Килимник, один із учасників проєкту. — Професія телеоператора перестала бути просто красивою зйомкою чи роботою над гарним кадром. Вона стала місією документаліста й літописця. Камера перетворилася на інструмент фіксації історії такою, якою вона є. Коли твої кадри показують на весь світ або передають в архіви як доказ того, що тут насправді відбувалося, розумієш, наскільки важлива наша робота«.

Через особисті історії учасників спецпроєкт показуватиме, як професійні стандарти втілюються в щоденній роботі редакцій, чому важливо відокремлювати підтверджені факти від припущень і як зберігати чутливість до людей, чиї історії стають частиною новин.

Інтерв’ю публікуватимуть на сайтах і в соціальних мережах телеканалів-учасників марафону.

Нагадаємо, марафон «Єдині новини» розпочав мовлення 26 лютого 2022 року як спільна відповідь українських медіагруп на повномасштабне російське вторгнення.

Сьогодні над його виробництвом працюють команди Starlight Media, 1+1 media, Inter Media Group та «Ми — Україна». За щоденним етером стоять журналісти, редактори, продюсери, оператори, режисери та технічні фахівці, які забезпечують підготовку матеріалів, прямі включення, зв’язок і стабільність мовлення. Ця робота потребує постійної координації, професійної відповідальності та здатності швидко адаптуватися до обставин, які змінюються щодня.

«Люди, які створюють новини» — це можливість побачити за інформаційним ефіром людей, їхні історії, професійні принципи та щоденну працю, завдяки якій мільйони українців залишаються поінформованими.

Дані Nielsen за аудиторією 4+ в містах 50 тис+, з урахуванням 2tsv, охоплення екстрапольовано на всю Україну; внутрішня аналітика цифрових платформ редакцій марафону «Єдині новини», січень — вересень 2026 року.

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