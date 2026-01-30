Люди ховалися під вагонами: в Мережі з'явились кадри атаки на "Укрзалізницю"

Укрзалізниця / © Укрзалізниця

Росія продовжує цілеспрямовано нищити логістику України. У п’ятницю, 30 січня, ворог завдав удару по залізничній станції Синельникове у Дніпропетровській області. У мережі з’явилися моторошні кадри атаки.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

На кадрах видно, як цивільні люди змушені були ховатися під вагонами поїздів, рятуючись від російської атаки.

Нагадаємо, під удар Росії потрапила, зокрема, станція Синельникове, де було пошкоджено вагони електропоїздів і вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі, а також адміністративні та виробничі будівлі. Загалом упродовж доби ворог атакував сім об’єктів залізниці. На щастя, постраждалих немає.

Через безпекову ситуацію було запроваджено обмеження руху поїздів між Дніпром і Запоріжжям: пасажирські рейси тимчасово відправляються з Дніпра, а частину пасажирів доправляють автобусними трансферами.

Також «Укрзалізниця» повідомила про зміни в русі приміських поїздів на Дніпропетровщині з кінця січня до початку лютого, зокрема про скорочення маршрутів у напрямку станції Чаплине.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що від минулої ночі Росія майже не завдавала ударів по енергетичних об’єктах, однак продовжила атаки на цивільну інфраструктуру. Зокрема, авіабомбами було уражено газову інфраструктуру в Донецькій області.

За словами глави держави, ворог також переорієнтовує удари на логістику та вузлові об’єкти: на Дніпропетровщині постраждав спеціальний вагон-електростанція «Укрзалізниці». Попри це, залізничне сполучення в регіонах зберігається.

Окрім того, протягом дня Росія здійснювала звичні атаки дронами, авіабомбами та балістичними ракетами по Харківщині, Нікополю, Херсону, прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

Зеленський нагадав, що партнери у США заявляли про домовленість щодо тижневого утримання РФ від ударів по енергетиці, наголосивши, що Україна готова діяти дзеркально і цього дня не завдавала ударів по російських енергообʼєктах.