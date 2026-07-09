ДТП, фото ілюстроване / © iStock

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На трасі Київ — Одеса сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За їх інформацією, на автодорозі Київ — Одеса перекинувся автобус, у якому перебували пасажири.

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Наразі офіційних даних про причини аварії поки не оприлюднено.

Інформація про кількість постраждалих або їхній стан наразі відсутня.

На оприлюднених кадрах видно, що людям надають першу допомогу просто на дорозі.

Наразі відомо, що на місці вже працює швидка допомога.

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Моторошна ДТП із багатьма жертвами на трасі Одеса-Миколаїв — що відомо

Нагадаємо, 4 липня на автодорозі «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» між селами Красне та Нечаяне сталася моторошна ДТП, в якій загинуло 12 людей. Зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter із людьми та вантажний автомобіль Volvo.

Згодом у поліції затримали водія кросовера, який, імовірно, спровокував ДТП та втік. Він виїхав на «зустрічку», де в той момент рухалася маршрутка. Йому оголосили підозру.

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