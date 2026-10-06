Люди міняють їжу на золото й коштовності: шокувальні ціни та схеми виживання в окупованих Олешках

Окуповані Олешки / © ТСН

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У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині російські загарбники та їхні поплічники довели цивільне населення до межі виживання, влаштувавши продуктовий рекет.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» розповів командир роти РУБпАК СпП «Болгаричі» 11-ї бригади Нацгвардії України Сергій Іванов, посилаючись на дані місцевих жителів.

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За словами військового, набір продуктів, який на вільній території України коштує близько 1,5–2 тисяч гривень, в окупованому місті реалізують за колосальні гроші — до 50 тисяч гривень в еквіваленті.

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Схема здирництва працює наступним чином:

Монополія колаборантів: окупаційна адміністрація допускає до оптових закупівель та ввезення товару виключно осіб, які з нею співпрацюють.

Штучний дефіцит: зрадники та окупанти навмисно утримують критичний брак найнеобхіднішого, аби звинчувати ціни в десятки разів.

Обмін на золото: через відсутність готівки та роботи цивільні змушені віддавати за базове харчування останні заощадження та ювелірні вироби.

«Якщо немає грошей, то йде і золото, і різні коштовності — продукти міняють на ці речі. Людям треба виживати і прокормити себе та своїх близьких», — наголосив командир з НГУ.

Раніше ми писали про те, хто влаштував блокаду Олешок. Журналісти ідентифікували російські підрозділи, які можуть бути причетними до блокади міста та гуманітарної катастрофи.

Нагадаємо, видання ВВС повідомляло, що близько шести тисяч цивільних мешканців опинилися у повній блокаді в окупованих Олешках на Херсонщині. Через критичну нестачу продуктів люди вимушені варити бур’ян. Тіла загиблих місяцями лежать просто неба через пряму заборону окупаційної влади на поховання.

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Водночас голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко розповіла, що у тимчасово окупованих Росією Олешках склалася критична ситуація. Близько двох тисяч місцевих мешканців опинилися у фактичній блокаді — вийти з міста пішки майже нереально, оскільки російські окупанти замінували можливі маршрути евакуації.

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