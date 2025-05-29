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Люди під завалами: росіяни вдарили КАБами по Запорізькій області
Окупанти скинули щонайменше п’ять авіабомб. Рятувальники продовжують роботи на місці удару.
Сьогодні, 29 травня, ворог атакував Пологівський район Запорізької області керованими авіабомбами. Під завалами зруйнованих будинків перебувають люди.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
«Удосвіта ворог атакував КАБами село Верхня Терса. Щонайменше п’ять авіабомб скинули на приватну забудову. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Під завалами — люди», — написав він.
Нагадаємо, у ніч проти 2 травня російські війська масовано атакували Запоріжжя. У місті пролунали численні вибухи. Окупанти поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, об’єктах інфраструктури.