"Люди почали виходити на вулицю": в Олешках і Херсоні вперше за роки війни настала тиша (фото)

В Олешках і Херсоні настала тиша

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Уперше за тривалий час Херсонщина поринула в тишу, яка суттєво змінила повсякденність місцевих. За інформацією Херсонської ОВА, станом на ранок середи, 28 жовтня, упродовж попередньої доби в регіоні не зафіксували жодного ворожого обстрілу. Це відбувається через тимчасове припинення вогню в Олешках.

Про це пише BBC.

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Люди на Херсонщині почали виходити на вулицю

Затишшя вражає, особливо на тлі подій напередодні, коли під вогнем авіації та безпілотників опинилися 36 населених пунктів області. Тоді палали приватні будинки та цивільні автомобілі, а троє людей, серед яких дитина, дістали поранення.

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Кардинальна зміна ситуації відбулася 27 жовтня. Гуманітарне перемир’я, яке спершу погодили лише для Олешків, швидко поширилося на всю територію Херсонської області. Сторони дійшли згоди щодо локального режиму припинення вогню завдяки посередництву першої леді США Меланії Трамп. Головною метою цієї ініціативи є евакуація з Олешків цивільного населення, яке опинилося на межі голоду.

Режим тиші в Олешках триває вже понад 30 годин поспіль без жодного інциденту. Про це 28 жовтня повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який очолює координацію рятувальної місії з українського боку. Відсутність надзвичайних подій підтвердила й російська омбудсменка Яна Лантратова.

Домовленостей дотримуються і на лінії зіткнення. Речник морської піхоти України Павло Дрогаль зазначив, що українські військові продовжують уважно стежити за перебігом подій. Також Лубінець повідомив, що російські військові не роблять спроб просування чи покращення своїх позицій.

Що відбувається на Херсонщині зараз

Для самого Херсона доба без вибухів стала випробуванням тишею. Якщо раніше ДСНС працювала без перерви, то нині вона має довгоочікувану можливість відпочити, відновити пошкоджені мережі електро-, газо- та водопостачання.

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«Те, що в небі немає дронів, дуже відчутно — люди почали більше виходити на вулиці. Спочатку не вірили, що режим тиші справді буде, а зараз людей уже побільшало», — каже пресофіцер ДСНС у Херсонській області Микола Буцула.

Люди в Херсоні вже забули, що таке тиша. Миті спокою дарують відчуття, ніби війна нарешті закінчилася. Та попри все психологічна напруженість нікуди не зникла, люди бояться небезпеки та раптових ударів, тому гостро реагують на будь-які звуки.

Рятувальники попереджають: на території міста та області залишається високий рівень мінної небезпеки. Людей закликають не втрачати пильність, дивитися під ноги та уникати замінованих місць. Особливо радять не відвідувати прибережні зони.

Люди почали використовувати лічені дні тиші, щоб відвідати найнебезпечніші райони та вивезти вціліле майно.

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Очікується, що гуманітарний режим тиші в Олешках триватиме до завершення евакуаційної операції — орієнтовно до 22:59 1 листопада.

Лубінець про Херсон

Україна другий день поспіль безперервно контролює дотримання режиму припинення вогню на Херсонщині. Станом на 12:00, за словами омбудсмена, і Україна, і РФ повністю дотримуються взятих на себе зобов’язань.

Запровадження режиму тиші миттєво позначилося на ритмі життя Херсона.

«На вулицях стало більше людей, активізувалося міське життя. Люди спокійно виходять на вулицю, гуляють, насолоджуються осіннім сонцем. Те, що для когось є звичайним повсякденним життям, для жителів Херсонщини сьогодні — найбільше бажання», — пише Лубінець.

Представник омбудсмена Василь Донець, спілкуючись із місцевим населенням під час моніторингу, зафіксував масове прагнення людей до збереження спокою. Містяни звертаються з проханнями не зупиняти дипломатичні зусилля і продовжити роботу, спрямовану на припинення вогню.

© Дмитро Лубінець

© Дмитро Лубінець

© Дмитро Лубінець

Лубінець про ситуацію в Олешках 28 жовтня

Режим припинення вогню у тимчасово окупованих Олешках триває вже понад 30 годин поспіль без жодного порушення чи надзвичайного інциденту. Про успішний перебіг початкового етапу гуманітарної операції повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, дотримання домовленостей стало можливим завдяки постійному прямому діалогу з уповноваженою з прав людини у РФ Яною Лантратовою. Керівники переговорних груп перебувають у безперервному контакті для оперативної координації всіх дій на місцях.

«Окремо дякую першій леді США Меланії Трамп, яка особисто приділяє свій час та увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках. Її безпосередня залученість і координація зусиль сторін є важливою складовою цього процесу», — пише український омбудсмен.

Він наголосив, що робота з порятунку людей триває, а пріоритетом залишаються життя і безпека громадян.

Припинення вогню в Олешках: останні новини

Нагадаємо, режим припинення вогню між Україною та Росією розширили за межі Олешків у Херсонській області, щоб гарантувати безпечний прохід для гуманітарних конвоїв і надання критичної допомоги жителям регіону.

Про це в соцмережі X повідомила перша леді США Меланія Трамп, не уточнивши водночас, про які саме нові території йдеться.

Вона підтвердила, що перемир’я набуло чинності 27 жовтня вночі — на два дні раніше запланованого графіка через необхідність дбати про безпеку цивільного населення. За словами Меланії Трамп, запровадження режиму тиші також підтвердив начальник Генерального штабу армії РФ генерал Валерій Герасимов.

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині 27 жовтня о 03:00 розпочалася гуманітарна операція в умовах режиму припинення вогню, початок якого підтвердили Україна та Росія.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, зазначивши, що режим тиші діє на визначених територіях для доставлення допомоги місцевим жителям, евакуації цивільних і порятунку людей.

Операція проводиться за участю уповноваженої з прав людини в РФ Яни Лантратової за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп. Лубінець наголосив, що сторони дотримуються досягнутих між керівниками переговорних груп домовленостей.

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