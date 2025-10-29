- Дата публікації
Люди подумали, що прилетіла ракета: очевидці розповіли про вибух у Хмельницькому
У Хмельницькому стався потужний вибух у житловому будинку. Люди подумали, що прилетіла ракета.
У Хмельницькому триває розбір завалів після потужного вибуху, який стався у житловому будинку вдень 28 жовтня. Очевидці розповідають, що сила вибуху була настільки потужною, що його чули у різних районах міста — багато хто подумав, що це ракетний удар.
Деталі — у сюжеті ТСН.ua.
“Чуємо вибух — дуже перелякались. Я схопилась за телефон, дивлюсь — тривоги нема. Ми вибігли в коридор, бо подумали, що прилетіла ракета”, — розповіла місцева мешканка Тетяна.
За попередніми даними, вибух зруйнував кілька поверхів будинку. Внаслідок інциденту загинули двоє людей — 52-річна жінка та 42-річний чоловік. Їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів уночі.
П’ятеро людей, серед них 12-річна дитина, отримали травми. За словами речниці поліції Інни Глеги, в одного чоловіка — порізи від уламків скла, ще четверо звернулися по допомогу через гостру реакцію на стрес.
Попередньою причиною вибуху вважають витік побутового газу, однак фахівці розглядають і інші версії. Вибухом знищено дев’ять квартир, ще п’ятнадцять — пошкоджені.
Міська влада організовує тимчасове відселення мешканців та фіксує всі випадки, коли може знадобитися допомога. На місці працюють експерти та рятувальники.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:
“Шукають людей під завалами! НАЖИВО З МІСЦЯ ВИБУХУ в БУДИНКУ НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ”.
Нагадаємо, у Хмельницькому на місці вибуху житлового будинку на вулиці Тернопільській завершились аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники виявили тіла двох загиблих.