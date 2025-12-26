"Люди просто замерзають": у Сумах виникла критична ситуація з опаленням

Опалення

Через масове відключення електроенергії в Сумах зупиняються насоси та котельні, залишаючи мешканців без тепла.

Про це повідомляє виконувач обов’язків Сумського міського голови Артем Кобзар.

За його словами, наявний матеріальний резерв палива практично вичерпано, оскільки його вже передали тепловикам для підтримки роботи генераторів. Артем Кобзар наголосив, що ситуація вимагає негайних рішень, оскільки тендерні процедури займають надто багато часу, якого у міста немає.

Під час свого виступу виконувач обов’язків голови міста звернувся до виконавчого комітету з вимогою негайно виділити ресурси.

«Купа звернень від мешканців міста Суми — через обмеження електроживлення не працюють насоси, не подають теплову енергію. Люди просто замерзають. Пропоную виділити 10 тонн дизельного пального на „Теплоенерго“ і збільшити матрезерв на наступний виконавчий комітет», — зазначив Артем Кобзар.

Зазначається, що наразі це рішення спрямоване на те, щоб забезпечити котельні автономним живленням на випадок повного блекауту чи тривалих аварійних відключень. Додаткові запаси пального мають стати «подушкою безпеки», яка дозволить насосам працювати навіть тоді, коли частина котелень залишається без централізованого енергопостачання.

Нагадаємо, 24 грудня в кількох областях України знову припинили діяти графіки відключень світла. Енергетики запроваджують аварійні відключення електроенергії.

Раніше повідомлялося, що напередодні вночі, під час комбінованої атаки РФ ударила по об’єктах енергетики. Під прицілом була інфраструктура на заході країни, зокрема у Львівській та Івано-Франківській областях.