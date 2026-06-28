Українсько-польський кордон / © Держприкордонслужба України

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На кордоні із Польщею утворилися величезні черги із автомобілів та авто. На в’їзд до України на пункті пропуску «Краківець» — транспортний колапс. Люди вимушені стояти під пекучим сонцем понад 12 годин.

Відео публікують у Мережі.

На кадрах видно колейки із автомобілів та автобусів, які сягають декількох сотень метрів. Люди вийшли із душних транспортних засобів, поки чекають своєї черги. За їхніми словами, вони стоять на українсько-польському кордоні понад 12 годин.

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Які черги на кордоні

У Державній прикордонній службі повідомили, що станом на обід на вʼїзд до України два пункти пропуску є перевантаженими: «Краківець» та «Шегині».

Прикордонники закликали використовувати КПП «Рава-Руська» та «Смільниця» для перетину».

Черги фіксуються:

«Угринів» — 15 автомобілів;

«Грушів» — 35 автомобілів;

«Краківець» — 200 автомобілів, 15 автобусів;

«Шегині» — 100 автомобілів, 12 автобусів;

«Нижанковичі» — 15 автомобілів, 1 автобус.

Дата публікації 13:38, 28.06.26 Кількість переглядів 9 Люди стоять понад 12 годин під пекучим сонцем: на кордоні із Польщею - величезні черги

Чому утворилися довжелезні черги на кордоні із Польщею

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі РБК-Україна пояснив, що черги утворилися на тлі збільшення пасажиропотоку.

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«На вихідні він ще більше зростає навіть у порівнянні з будніми днями. За вчора мали найвищий показник перетину кордону в червні — 141 тисяча громадян, при цьому невеличка перевага йшла на в’їзд в Україну», — розповів він.

Нагадаємо, напередодні повідомляли про черги на українсько-польському кордоні.

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