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Люди стоять понад 12 годин під пекучим сонцем: на кордоні із Польщею — транспортний колапс (відео)
У ДПСУ пояснили, що черги утворилися на тлі збільшення пасажиропотоку.
На кордоні із Польщею утворилися величезні черги із автомобілів та авто. На в’їзд до України на пункті пропуску «Краківець» — транспортний колапс. Люди вимушені стояти під пекучим сонцем понад 12 годин.
Відео публікують у Мережі.
На кадрах видно колейки із автомобілів та автобусів, які сягають декількох сотень метрів. Люди вийшли із душних транспортних засобів, поки чекають своєї черги. За їхніми словами, вони стоять на українсько-польському кордоні понад 12 годин.
Які черги на кордоні
У Державній прикордонній службі повідомили, що станом на обід на вʼїзд до України два пункти пропуску є перевантаженими: «Краківець» та «Шегині».
Прикордонники закликали використовувати КПП «Рава-Руська» та «Смільниця» для перетину».
Черги фіксуються:
«Угринів» — 15 автомобілів;
«Грушів» — 35 автомобілів;
«Краківець» — 200 автомобілів, 15 автобусів;
«Шегині» — 100 автомобілів, 12 автобусів;
«Нижанковичі» — 15 автомобілів, 1 автобус.
Чому утворилися довжелезні черги на кордоні із Польщею
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі РБК-Україна пояснив, що черги утворилися на тлі збільшення пасажиропотоку.
«На вихідні він ще більше зростає навіть у порівнянні з будніми днями. За вчора мали найвищий показник перетину кордону в червні — 141 тисяча громадян, при цьому невеличка перевага йшла на в’їзд в Україну», — розповів він.
Нагадаємо, напередодні повідомляли про черги на українсько-польському кордоні.