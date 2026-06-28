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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
617
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Люди стоять понад 12 годин під пекучим сонцем: на кордоні із Польщею — транспортний колапс (відео)

У ДПСУ пояснили, що черги утворилися на тлі збільшення пасажиропотоку.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Українсько-польський кордон

Українсько-польський кордон / © Держприкордонслужба України

На кордоні із Польщею утворилися величезні черги із автомобілів та авто. На в’їзд до України на пункті пропуску «Краківець» — транспортний колапс. Люди вимушені стояти під пекучим сонцем понад 12 годин.

Відео публікують у Мережі.

На кадрах видно колейки із автомобілів та автобусів, які сягають декількох сотень метрів. Люди вийшли із душних транспортних засобів, поки чекають своєї черги. За їхніми словами, вони стоять на українсько-польському кордоні понад 12 годин.

Які черги на кордоні

У Державній прикордонній службі повідомили, що станом на обід на вʼїзд до України два пункти пропуску є перевантаженими: «Краківець» та «Шегині».

Прикордонники закликали використовувати КПП «Рава-Руська» та «Смільниця» для перетину».

Черги фіксуються:

  • «Угринів» — 15 автомобілів;

  • «Грушів» — 35 автомобілів;

  • «Краківець» — 200 автомобілів, 15 автобусів;

  • «Шегині» — 100 автомобілів, 12 автобусів;

  • «Нижанковичі» — 15 автомобілів, 1 автобус.

Чому утворилися довжелезні черги на кордоні із Польщею

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі РБК-Україна пояснив, що черги утворилися на тлі збільшення пасажиропотоку.

«На вихідні він ще більше зростає навіть у порівнянні з будніми днями. За вчора мали найвищий показник перетину кордону в червні — 141 тисяча громадян, при цьому невеличка перевага йшла на в’їзд в Україну», — розповів він.

Нагадаємо, напередодні повідомляли про черги на українсько-польському кордоні.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
617
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