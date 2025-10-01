Люди тонули просто на вулицях: усе про негоду в Одесі та чому вона може повторитися (фото, відео)

Ліквідація наслідків негоди в Одесі / © Facebook/Геннадій Труханов

У вівторок, 30 вересня, в Одесі випала рекордна кількість опадів, що більш ніж удвічі перевищує місячну норму.

Потужна злива, яка накрила місто, повністю паралізувала міську інфраструктуру, залишивши вулиці затопленими, а десятки населених пунктів — без світла.

Водночас негода призвела до трагічних жертв серед мешканців, серед яких - дитина.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наслідки негоди в Одесі 30 вересня.

Потужна злива накрила Одесу

В Одесі 30 вересня зафіксували рекордну кількість опадів. Після нічного дощу, що почався ще у понеділок 29 вересня, він поновився з подвоєною силою в день вівторка. Негода охопила і прилеглі населені пункти.

Міська дренажна система Одеси не витримала такого навантаження, що призвело до затоплення одеських вулиць.

Як повідомляв Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, упродовж доби місто отримало 94 міліметри дощу — показник, що перевищив середньомісячну норму.

О 19:00 метеорологи офіційно констатували, що інтенсивність зливи досягла критеріїв небезпечного явища — «надзвичайний дощ».

Стихія призвела до масштабних порушень у міській інфраструктурі. В результаті інтенсивних опадів, численні райони міста зазнали значних підтоплень, що повністю паралізувало транспортну систему.

Через негоду, рух громадського електротранспорту, включаючи трамваї та тролейбуси, було припинено ще о 17:30.

Пересування легковим транспортом у багатьох частинах міста стало неможливим через затоплені ділянки доріг та підземних переходів.

Дата публікації 10:38, 30.09.25 В Одесі через сильну зливу підтопило вулиці

Трагічні наслідки негоди в Одесі: серед жертв є дитина

Жертвами страшної негоди, яка накрила Одесу, стали дев’ятеро людей. Як повідомила речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна, внаслідок зливи загинула родина з п'яти людей, серед яких — дитина.

Сім’я мешкала на цокольному поверсі. Вони не змогли вибратися з власної домівки. Також загинуло четверо жінок в різних локаціях міста — їх накрило хвилею і понесло течією. Серед загиблих — 23-річна дівчина, яку шукали звечора 30 вересня.

Згодом голова «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив про загибель 38-річної співробітниці під час одеської негоди. Він розповів, що жінка намагалася дістатися додому пішки після того, як зробити це на авто стало неможливим, і як наслідок стала жертвою стихії.

У соцмережах публікують відео та фото негоди

Користувачі у соцмережах діляться відео, на яких видно як вулиці та будинки Одеси опинилися під водою.

Окрім того, під час масштабної повені в Одесі 30 вересня мікроавтобус провалився під землю в яму, що утворилася через розмиту теплотрасу.

В Одесі мікроавтобус завалився в провалля, що утворилося через розмиту теплотрасу / © Думська

За повідомленнями ДСНС, рятувальники евакуювали 60 людей з транспортного засобу, жертв серед них немає.

Очевидці також повідомили, що разом з маршруткою під землю потрапив і легковий автомобіль.

Дата публікації 23:37, 30.09.25 В Одесі під час потопу маршрутка провалилася під землю

Ліквідація наслідків масштабної повені в Одесі

Упродовж ночі 30 вересня рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати з автівок, відкачувати воду з будівель.

Всього, за інформацією рятівників, врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів.

Люди тонули просто на вулицях: усе про негоду в Одесі та чому вона може повторитися (фото, відео) (6 фото) © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов

Міський голова Одеси Геннадій Труханов 1 жовтня по обіді повідомив, що наслідком негоди стало падіння 70 дерев та великих гілок. Для ліквідації аварій до робіт залучені комунальні служби «Міськзелентрест», «Міські дороги» та «Житлово-комунальні сервіси».

Роботи включають розпил, вивіз ушкоджених дерев та прибирання вулиць. Пріоритетом є звільнення доріг, магістралей, тротуарів та під’їздів до соціальних об’єктів.

Люди тонули просто на вулицях: усе про негоду в Одесі та чому вона може повторитися (фото, відео) (5 фото)

За словами Геннадія Труханова, роботи з усунення наслідків негоди продовжуються.

Станом на 1 жовтня є певні зміни у графіку руху громадського транспорту — не всі курсують, однак тролейбусні маршрути станом на вечір 1 жовтня уже відновлені.

Водночас через підтоплення навчальних класів, груп та укриттів навчання у закладах середньої освіти стало неможливим.

Як повідомляє місцева влада, освітній процес у звичному режимі має відновитися 2 жовтня для більшості учнів. Онлайн навчання продовжиться для 11 шкіл зі 120.

Внаслідок негоди, майже три десятки населених пунктів в області залишилися без світла. Були перебої з електрикою і в кількох районах Одеси. Наразі електрикам вдалося відновити електропостачання для більшості домогосподарств, проте роботи ще тривають.

Дата публікації 12:11, 01.10.25 Тіла загиблих досі не можуть дістати з води! Наживо з Одеси після небувалого підтоплення

В Одеській області оголосили День жалоби

В Одеській області 2 жовтня оголосили Днем жалоби за загиблими унаслідок негоди 30 вересня, повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Завтра, 2 жовтня, на території Одеської області оголошено день жалоби у зв’язку з трагічною загибеллю в Одесі девʼятьох людей через негоду. Підписав відповідне розпорядження.

Серед тих, хто загинув — п’ятеро членів однієї родини, у тому числі дитина. Це невимовний біль для всієї Одещини і наша спільна втрата», — йдеться у повідомленні.

Кіпер наголосив, що День жалоби на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій області будуть приспущені Державні прапори України, а розважальні заходи обмежені.

Зеленський відреагував на загибель людей в Одесі

Президент України Володимир Зеленський назвав ситуацію в Одесі «жахливою», де внаслідок стихії загинули дев’ять людей, серед них — дитина.

Глава держави висловив співчуття родинам і анонсував повну перевірку обставин, що призвели до трагедії такого масштабу. Наразі тривають пошукові та відновлювальні роботи, є інформація про ще одну зниклу безвісти особу.

Він доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести повну перевірку роботи в Одесі та «усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки».

Що спричинило масштабну повінь в Одесі

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що за добу в Одесі випало 224% місячної норми опадів (94 мм). За словами фахівців, причиною негоди став чорноморський циклон, заблокований антициклоном та посилений кліматичними змінами.

Окрім того, за словами фахівців, урбанізація також посилює повені, адже велика частка асфальту та бетону не дозволяють воді просочуватися в ґрунт та перетворюють дощ на стрімкі та великі потоки води.

Повінь в Одесі / © ДСНС

Дослідження показують, що в містах з високим ступенем забудови потоки води можуть зростати на 20−50% через непроникні покриття.

Синоптики наголошують, що адаптація є критично необхідною. Впровадження «зеленої» інфраструктури — використання пермеабельних покриттів (пористий асфальт) та зелених зон — може зменшити підтоплення на третину, даючи воді можливість фільтруватися в ґрунт.

Остання негода в Одесі, за словами експертки Укргідрометцентру Наталії Птухи, мала риси, близькі до тропічного циклону.

«Цей циклон знаходився над екваторіальним морем, і його блокувало поле високого тиску з півночі. Тому він не мав змоги сильно рухатися в інші напрямки. Він, скажімо так, був стаціонарно на одному місці. Його атмосферні фронти прокручувалися над Одещиною і, відповідно, спричинювали досить динамічні опади. Фахівці відмічають, що в нього вже були певні риси, які більше притаманні тропічним циклонам», — зауважила експертка.

За словами Птухи, через зміну клімату екстремальні зливи в Одесі різко почастішали. Упродовж останніх 10 років їх зафіксовано 14, тоді як раніше спостерігалося лише 2-3 за десятиріччя.

Експертка зазначила, що є тенденція до повторення масштабної повені, відповідно Одеса залишається у зоні ризику інтенсивніших опадів, адже місто розташоване на узбережжі моря.

Читайте також:

