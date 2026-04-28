Гнідко Володимир Олександрович військовий з 128-ї бригади / © соцмережі

Донька військовослужбовця 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади заявила про критичний стан із провізією та зв’язком на бойових позиціях. У підрозділі прокоментували ці звинувачення.

Про інцидент це стало відомо з допису користувачки під ніком g.annn.ya у соцмережі Threads.

Заява родичів про стан бійців на передовій

Користувачка g.annn.ya повідомила, що її батько, Гнідко Володимир Олександрович (1982 р.н.), який служить у відділенні ПТРК, тривалий час перебуває у вкрай тяжких умовах. За її словами, підрозділ фактично відрізаний від логістики.

«Він і його побратими вже тривалий час без нормальної їжі через постійні перешкоди в підвезенні необхідних ресурсів. Ворог активно збиває дрони, а наземне забезпечення майже відсутнє. Люди втрачають сили, здоров’я і надію вийти звідти хоча б живими», — написала донька військового.

Вона також стверджує, що інформація, яку надає керівництво родичам, не відповідає дійсності.

«Командир підполковник Пономаренко Максим Віталійович перебуває на зв’язку з дружиною і запевняє мою родину, що у них „все добре“ і незабаром буде ротація. Це відверта брехня», — заявила донька військового.

Також дівчина додала фото та відео з доказами:

Дата публікації 22:57, 28.04.26 Кількість переглядів 13

Користувачі у соцмережі не менш обурливо відреагували на ситуацію заявивши, що це «ганьба для усієї країни».

Реакція користувачів / © Скріншот

Реакція користувачів / © скриншот

Офіційна позиція 128-ї ОГШБр — що відповіли

У відповідь на ці заяви командування 128-ї бригади повідомило, що підрозділи регулярно забезпечуються всім необхідним за допомогою дронів. За даними пресслужби, постачання на зазначену позицію відбувалося 22, 23, 25 та двічі 27 квітня.

«У бригади є відео, які підтверджують відправку провізії на позиції. Також зазначимо що на позиції крім продуктів харчування є надійний безперебійний інтернет, світло та постійний зв’язок», — зазначають у бригаді.

Командування оприлюднило відео роботи пілотів, які готують вантажі для бійців, та повідомило про тривалу роботу над ротацією особового складу. У підрозділі зазначили, що через складну обстановку на фронті та дефіцит кадрів цей процес інколи ускладнюється, а тривале перебування на позиціях є неминучою реалією війни.

Скандал із виснаженими та голодними військовими — останні новини

Нагадаємо, захисники з 14-ї ОМБр, деякі з яких перебувають на позиціях уже рік, пили дощову воду та непритомніли від голоду. Їхні рідні та небайдужі українці перервали мовчання, щоб врятувати бійців.

Після появи інформації про критичну ситуацію у бригаді Генштаб ЗСУ повідомив про усунення з посади попереднього командира 14-ї ОМБр, а також звільнення і пониження у посаді командира 10-го армійського корпусу.

У Мінобороні та Генштабі заявили, що перевірять як доставляють їжу на фронт, адже на далекі позиції продукти доходили не завжди. Командири мають усе виправити до 20 травня. Тих, хто приховуватиме проблеми або звітуватиме неправду, покарають.

