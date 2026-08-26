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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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973
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1 хв

Люди вистрибували з вікон, щоб не згоріти живцем: РФ завдала удару по бізнес-центру у Лозовій (відео)

Окупанти атакували бізнес-центр у Лозовій на Харківщині: люди рятувалися з палаючої будівлі, стрибаючи з висоти.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Подвійний удар по Лозовій: люди вистрибували з вікон палаючого бізнес-центру, щоб не згоріти

Подвійний удар по Лозовій: люди вистрибували з вікон палаючого бізнес-центру, щоб не згоріти

У середу, 26 серпня, у місті Лозова Харківської області російські окупанти двічі атакували будівлю бізнес‑центру, розташованого в щільній житловій забудові.

Про це розповів міський голова Лозової Сергій Зеленський.

«Будівля спалахнула, пошкоджено навколишні багатоповерхівки. Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. Це був свідомий розрахунок на максимальні жертви: в робочий час, поруч магазини, медичні та соціальні заклади», — повідомив мер Лозової.

За його словами, відомо про десятьох поранених, серед них є важкі. Лікарі борються за їхні життя, усі екстрені служби працюють в режимі надзвичайної ситуації.

«Ворог вже давно втратив будь-які людські межі, тому прошу максимальної обережності. Не ігноруйте сигнали тривоги. Забирайте дітей з відкритих ділянок! Навіть звичайний підвал може врятувати від поранень», — наголосив Сергій Зеленський.

Міський голова закликав місцевих не збігатися на місце прильотів, бо натовп заважає медикам та рятувальникам, а також дає росіянам ще більше мішеней у разі повторних атак.

Також у Мережі з’явилося моторошне відео, як у Лозовій люди вистрибували з вікон палаючої будівлі після удару. Люди ризикували загинути, стрибнувши з висоти, але мали хоча б маленький шанс вижити, а не згоріти живцем в охопленому вогнем будинку.

Раніше у Харківській області російський безпілотник влучив в електропоїзд «Лозова — Харків». Унаслідок атаки є загиблі та поранені.

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