Люди вистрибували з вікон, щоб не згоріти живцем: РФ завдала удару по бізнес-центру у Лозовій (відео)

Подвійний удар по Лозовій: люди вистрибували з вікон палаючого бізнес-центру, щоб не згоріти

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У середу, 26 серпня, у місті Лозова Харківської області російські окупанти двічі атакували будівлю бізнес‑центру, розташованого в щільній житловій забудові.

Про це розповів міський голова Лозової Сергій Зеленський.

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«Будівля спалахнула, пошкоджено навколишні багатоповерхівки. Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. Це був свідомий розрахунок на максимальні жертви: в робочий час, поруч магазини, медичні та соціальні заклади», — повідомив мер Лозової.

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За його словами, відомо про десятьох поранених, серед них є важкі. Лікарі борються за їхні життя, усі екстрені служби працюють в режимі надзвичайної ситуації.

«Ворог вже давно втратив будь-які людські межі, тому прошу максимальної обережності. Не ігноруйте сигнали тривоги. Забирайте дітей з відкритих ділянок! Навіть звичайний підвал може врятувати від поранень», — наголосив Сергій Зеленський.

Міський голова закликав місцевих не збігатися на місце прильотів, бо натовп заважає медикам та рятувальникам, а також дає росіянам ще більше мішеней у разі повторних атак.

Також у Мережі з’явилося моторошне відео, як у Лозовій люди вистрибували з вікон палаючої будівлі після удару. Люди ризикували загинути, стрибнувши з висоти, але мали хоча б маленький шанс вижити, а не згоріти живцем в охопленому вогнем будинку.

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Раніше у Харківській області російський безпілотник влучив в електропоїзд «Лозова — Харків». Унаслідок атаки є загиблі та поранені.

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