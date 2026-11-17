В’ячеслава Брюховецького відзначили орденом Свободи, Фото: Віктор Ющенко

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Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом Свободи почесного президента НаУКМА В’ячеслава Брюховецького. Цією високою державною нагородою відзначили його вагомий особистий внесок у розбудову української науки й освіти, відновлення Києво-Могилянської академії, сміливу та активну громадянську позицію, а також формування патріотичної молоді з високими цінностями.

Про це стало відомо з порталу президента України.

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Зеленський посмертно відзначив орденом Свободи В’ячеслава Брюховецького

Свого часу Брюховецький доклався до відновлення української незалежності й стояв біля витоків «Народного Руху України». А 1991 року він взявся за відродження Києво-Могилянської академії.

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Тоді приміщення старовинного закладу займало Вище військово-морське політичне училище, тож своє перше робоче приміщення Брюховецький буквально виборов за шахівницею у тамтешнього керівника, контрадмірала Олександра Коровіна. Саме у цій кімнаті й розпочалася робота з повернення Могилянки до життя.

Під проводом В’ячеслава Брюховецького виш став новатором в освітній сфері: тут уперше запрацювало незалежне тестування для вступників, з’явився поділ на бакалаврат і магістратуру, міждисциплінарні програми та можливість для студентів самостійно обирати навчальні предмети.

Крім того, він допомагав відновлювати Острозьку академію та долучився до заснування миколаївського осередку НаУКМА, який із часом виріс у повноцінний Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

Також науковець активно повертав у вітчизняний академічний простір забуту українську інтелектуальну спадщину. Як член ініціативної групи «Першого грудня», він працював над утвердженням засад Української хартії вільної людини. 2007 року В’ячеслав Брюховецький отримав звання Героя України.

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12 листопада помер В’ячеслав Брюховецький

Нагадаємо, 12 листопада 2026 року у віці 79 років помер Герой України, літературознавець, педагог, журналіст і громадський діяч В’ячеслав Брюховецький. Про смерть одного із засновників Народного Руху України та почесного президента закладу повідомили в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

В’ячеслав Брюховецький народився 1947 року та брав активну участь у становленні незалежної української держави. Головною справою його життя стало відродження Києво-Могилянської академії 1991 року, де він став першим президентом і перетворив заклад на один із найуспішніших освітніх проєктів та символів незалежної України.

В університеті наголосили, що найважливішим здобутком Брюховецького є покоління випускників, які сьогодні працюють у державному управлінні, науці, освіті, дипломатії, медіа, бізнесі, громадському секторі та захищають країну на фронті. В академії назвали його смерть непоправною втратою для всієї України та висловили співчуття родині, близьким і колегам В’ячеслава.

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