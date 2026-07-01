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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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"Людина з гепатитами і ВІЛ — на кухню": омбудсман про кричущі випадки мобілізації хворих

У ТЦК Одеської, Закарпатської, Львівської та Тернопільської областей зафіксували численні порушення прав людини. Омбудсман Дмитро Лубінець розповів про незаконне утримання, насильство та випадки мобілізації людей із тяжкими хворобами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Лубінець про ТЦК

Лубінець про ТЦК

Ситуація з ТЦК в Одеській, Закарпатській, Львівській та Тернопільській областях — критична. Там фіксують найбільшу кількість випадків недотримання законодавства працівниками ТЦК, а також відбуваються масові та грубі порушення прав людини.

Про це під час брифінгу повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише Уніан.

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Під час моніторингових візитів представники омбудсмана виявили численні факти незаконного утримання людей, ігнорування важких діагнозів та навіть застосування фізичного насильства з боку працівників територіальних центрів комплектування.

Омбудсман навів приклад випадку, коли в одному з ТЦК незаконно утримували демобілізованого військовослужбовця, який захищав Бахмут і мав офіційне посвідчення ветерана:

«Навіть це не зупинило працівників ТЦК від того, щоб його фізично затримати і нікуди не відпускати», — зазначив Лубінець.

Ще один резонансний інцидент зафіксували у Миколаєві, де затриманого громадянина жорстоко побили.

«Під час моніторингового візиту виявили людину, яка 18 діб знаходилася в приміщенні Миколаївського обласного ТЦК. Щобільше, коли почали передивлятися документи, то виявилося, що людина є чинним військовослужбовцем. А на запитання „Чому не відбув до своєї частини?“, ми отримали відповідь, що чекають, доки в нього зростуться ребра, які були зламані під час проведення мобілізації», — розповів омбудсман.

Перевірки виявили системні зловживання і на Тернопільщині. Зокрема, у місцевому ТЦК виявили п’ятьох осіб, які мали всі документи про звільнення від мобілізації за станом здоров’я, але все одно утримувалися там. Після втручання представників омбудсмана їх відпустили.

Водночас у Чортківському ТЦК чоловіка з «букетом» важких хвороб — цукровим діабетом другого типу, гіпертонією 2-ї стадії, ожирінням 4-го ступеня та псоріазом — за два дні відправили на полігон. Там новобранець одразу потрапив до лікарні з гіпертонічним кризом. Наразі держава змушена оплачувати його лікування як чинного військового, хоча за висновком ВЛК він також вважався «повністю здоровим».

Крім усього, омбудсман розповів про випадок мобілізації чоловіка з переліком небезпечних інфекційних та системних захворювань. Військовозобов’язаного, який має ВІЛ-інфекцію 3-ї стадії, сифіліс, вірусні гепатити B і C, а також гнійний сепсис, визнали придатним та відправили у військову частину.

«На момент моніторингового візиту він вже офіційно на полігоні знаходився в наряді по кухні».

Мобілізований попереджав про свої хвороби та казав, що йому категорично заборонено контактувати з речами та посудом спільного користування, аби не заразити інших бійців. Але реакції не було жодної, а в документах написано — здоровий.

Мобілізація в Україні — останні новини:

Нагадаємо, 34-річного батька-одинака з Кривого Рогу, якого мобілізували до ТЦК, відпустили додому вранці 1 липня. Наразі чоловік уже перебуває разом зі своєю донькою.

Як повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, права чоловіка були порушені: він двічі звертався по відстрочку, надаючи рішення суду про проживання з ним 5-річної дитини та докази виїзду матері за кордон ще у 2023 році, але отримав відмову.

Повернути батька додому для оформлення документів вдалося завдяки суспільному резонансу та оперативній реакції командування 475-го полку.

Цьому передував гучний скандал, адже через відсутність інших родичів маленьку доньку після мобілізації батька змушена була забрати завідувачка дитсадка.

Зміни в правилах мобілізації, що діють від 1 липня, вимагають від військовозобов’язаних особливої уваги до документів. Адвокати рекомендують завжди мати при собі паперову копію витягу з додатка «Резерв+», сформовану бажано в день перевірки, оскільки через відсутність інтернету застосунок може не відкритися, що є підставою для доправлення до ТЦК.

Загалом призову не підлягають чоловіки до 25 років, визнані непридатними за станом здоров’я, особи з інвалідністю, заброньовані працівники, а також ті, хто має право на відстрочку за сімейними обставинами. Насамперед мобілізують громадян із бойовим досвідом або дефіцитними спеціальностями.

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