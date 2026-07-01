"Людина з гепатитами і ВІЛ — на кухню": омбудсман про кричущі випадки мобілізації хворих

Лубінець про ТЦК

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Ситуація з ТЦК в Одеській, Закарпатській, Львівській та Тернопільській областях — критична. Там фіксують найбільшу кількість випадків недотримання законодавства працівниками ТЦК, а також відбуваються масові та грубі порушення прав людини.

Про це під час брифінгу повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише Уніан.

Знущання, побиття та мобілізація тяжкохворих: Лубінець про кричущі порушення з боку ТЦК

Під час моніторингових візитів представники омбудсмана виявили численні факти незаконного утримання людей, ігнорування важких діагнозів та навіть застосування фізичного насильства з боку працівників територіальних центрів комплектування.

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Омбудсман навів приклад випадку, коли в одному з ТЦК незаконно утримували демобілізованого військовослужбовця, який захищав Бахмут і мав офіційне посвідчення ветерана:

«Навіть це не зупинило працівників ТЦК від того, щоб його фізично затримати і нікуди не відпускати», — зазначив Лубінець.

Ще один резонансний інцидент зафіксували у Миколаєві, де затриманого громадянина жорстоко побили.

«Під час моніторингового візиту виявили людину, яка 18 діб знаходилася в приміщенні Миколаївського обласного ТЦК. Щобільше, коли почали передивлятися документи, то виявилося, що людина є чинним військовослужбовцем. А на запитання „Чому не відбув до своєї частини?“, ми отримали відповідь, що чекають, доки в нього зростуться ребра, які були зламані під час проведення мобілізації», — розповів омбудсман.

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Перевірки виявили системні зловживання і на Тернопільщині. Зокрема, у місцевому ТЦК виявили п’ятьох осіб, які мали всі документи про звільнення від мобілізації за станом здоров’я, але все одно утримувалися там. Після втручання представників омбудсмана їх відпустили.

Водночас у Чортківському ТЦК чоловіка з «букетом» важких хвороб — цукровим діабетом другого типу, гіпертонією 2-ї стадії, ожирінням 4-го ступеня та псоріазом — за два дні відправили на полігон. Там новобранець одразу потрапив до лікарні з гіпертонічним кризом. Наразі держава змушена оплачувати його лікування як чинного військового, хоча за висновком ВЛК він також вважався «повністю здоровим».

Крім усього, омбудсман розповів про випадок мобілізації чоловіка з переліком небезпечних інфекційних та системних захворювань. Військовозобов’язаного, який має ВІЛ-інфекцію 3-ї стадії, сифіліс, вірусні гепатити B і C, а також гнійний сепсис, визнали придатним та відправили у військову частину.

«На момент моніторингового візиту він вже офіційно на полігоні знаходився в наряді по кухні».

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Мобілізований попереджав про свої хвороби та казав, що йому категорично заборонено контактувати з речами та посудом спільного користування, аби не заразити інших бійців. Але реакції не було жодної, а в документах написано — здоровий.

Мобілізація в Україні — останні новини:

Нагадаємо, 34-річного батька-одинака з Кривого Рогу, якого мобілізували до ТЦК, відпустили додому вранці 1 липня. Наразі чоловік уже перебуває разом зі своєю донькою.

Як повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, права чоловіка були порушені: він двічі звертався по відстрочку, надаючи рішення суду про проживання з ним 5-річної дитини та докази виїзду матері за кордон ще у 2023 році, але отримав відмову.

Повернути батька додому для оформлення документів вдалося завдяки суспільному резонансу та оперативній реакції командування 475-го полку.

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Цьому передував гучний скандал, адже через відсутність інших родичів маленьку доньку після мобілізації батька змушена була забрати завідувачка дитсадка.

Зміни в правилах мобілізації, що діють від 1 липня, вимагають від військовозобов’язаних особливої уваги до документів. Адвокати рекомендують завжди мати при собі паперову копію витягу з додатка «Резерв+», сформовану бажано в день перевірки, оскільки через відсутність інтернету застосунок може не відкритися, що є підставою для доправлення до ТЦК.

Загалом призову не підлягають чоловіки до 25 років, визнані непридатними за станом здоров’я, особи з інвалідністю, заброньовані працівники, а також ті, хто має право на відстрочку за сімейними обставинами. Насамперед мобілізують громадян із бойовим досвідом або дефіцитними спеціальностями.

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