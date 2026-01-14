ТСН у соціальних мережах

Люті морози до -20 та сніг: прогноз погоди в Україні на 15 січня

Морози домінуватимуть як уночі, так і вдень, подекуди можливий сніг.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Прогноз погоди в Україні

Прогноз погоди в Україні / © Pixabay

Середина зими зустріне українців морозами. Найближчими днями холодна погода утримається, а нічні морози вдарять до -20 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, в ніч проти 15 січня стовпчики термометрів опустяться до -12…-18 градусів, а на півночі — до -20. Вдень у більшості областей прогнозують -4…-9 градусів, на півночі — -9…-14. На заході температура становитиме -3…-8, на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті очікують найм’якші значення — 0…-2 градуси.

Подекуди очікується сніг, однак у північних і центральних областях істотних опадів не передбачається.

У Києві 15 січня опади малоймовірні. Вночі температура становитиме -16…-18 градусів, удень — -10…-12.

«Морози домінуватимуть найближчим часом, не вилазимо з подвійних штанів, светрів, шкарпеток і термобілизни», — зазначила синоптикиня.

Нагадаємо, в Україні продовжує лютувати негода. На жаль, уже відомо про перших жертв.

