Люті морози до -20 та сніг: прогноз погоди в Україні на 15 січня
Морози домінуватимуть як уночі, так і вдень, подекуди можливий сніг.
Середина зими зустріне українців морозами. Найближчими днями холодна погода утримається, а нічні морози вдарять до -20 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, в ніч проти 15 січня стовпчики термометрів опустяться до -12…-18 градусів, а на півночі — до -20. Вдень у більшості областей прогнозують -4…-9 градусів, на півночі — -9…-14. На заході температура становитиме -3…-8, на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті очікують найм’якші значення — 0…-2 градуси.
Подекуди очікується сніг, однак у північних і центральних областях істотних опадів не передбачається.
У Києві 15 січня опади малоймовірні. Вночі температура становитиме -16…-18 градусів, удень — -10…-12.
«Морози домінуватимуть найближчим часом, не вилазимо з подвійних штанів, светрів, шкарпеток і термобілизни», — зазначила синоптикиня.
Нагадаємо, в Україні продовжує лютувати негода. На жаль, уже відомо про перших жертв.