1064
2 хв

Люті морози в Україні: чи буде третя хвиля похолодання

Україну у січні накрила сильна зимова негода. У лютому триватиме похолодання, але не так довго.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Морози повернулися

Морози повернулися / © pexels.com

В Україні від 31 січня почалося стрімке зниження температури повітря, і першими це відчули Сумська, Чернігівська, Київська, Рівненська та Волинська області. Упродовж 1–3 лютого очікуються сильні морози по всій країні.

Керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ «Укргідрометцентру» Наталія Птуха в етері КИЇВ24 зазначила, що, можливо, морози 1-3 лютого з такими інтенсивностями будуть останніми в цьому році.

Водночас наразі не можна остаточно стверджувати про цей прогноз.

«Коливання температур впродовж лютого все ж таки може бути. Поки що морозна така зимова погода одразу не відступає. Загалом там практично вся перша декада лютого у нас буде переважно з від’ємними значеннями температури, хоча вже й тенденція буде йти до підвищення», — сказала вона.

Синоптики попереджають, що місцями мороз сягне позначки -30°C.

Що кажуть синоптики про морози в Україні

Завершення січня в Україні буде теплим лише на окремих південних і східних територіях, тоді як більшість областей зустрінуть люті морози. Зокрема, за прогнозами синоптиків, найближчими днями очікуються сніг, дощ і пориви вітру, які посилять відчуття холоду.

«Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств та житєдіяльності населення; до порушення руху автомобільшого, залізничного та електротранспорту», — йдеться в дописі синоптиків.

Впродовж 1-4 лютого передбачається пік морозів, які можуть становити у нічні години -20-28°C і подекуди нижче. Найморознішою буде північна частина України, включно з Києвом. У Києві пік морозу очікується 1-2 лютого.

За даними «Укргідрометцентру», сильні морози почнуть спадати 4 та 5 лютого — очікується поступове послаблення морозів із заходу та південного заходу.

1064
