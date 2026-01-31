- Дата публікації
-
- Укрaїнa
- 1064
- 2 хв
Люті морози в Україні: чи буде третя хвиля похолодання
Україну у січні накрила сильна зимова негода. У лютому триватиме похолодання, але не так довго.
В Україні від 31 січня почалося стрімке зниження температури повітря, і першими це відчули Сумська, Чернігівська, Київська, Рівненська та Волинська області. Упродовж 1–3 лютого очікуються сильні морози по всій країні.
Керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ «Укргідрометцентру» Наталія Птуха в етері КИЇВ24 зазначила, що, можливо, морози 1-3 лютого з такими інтенсивностями будуть останніми в цьому році.
Водночас наразі не можна остаточно стверджувати про цей прогноз.
«Коливання температур впродовж лютого все ж таки може бути. Поки що морозна така зимова погода одразу не відступає. Загалом там практично вся перша декада лютого у нас буде переважно з від’ємними значеннями температури, хоча вже й тенденція буде йти до підвищення», — сказала вона.
Синоптики попереджають, що місцями мороз сягне позначки -30°C.
Що кажуть синоптики про морози в Україні
Завершення січня в Україні буде теплим лише на окремих південних і східних територіях, тоді як більшість областей зустрінуть люті морози. Зокрема, за прогнозами синоптиків, найближчими днями очікуються сніг, дощ і пориви вітру, які посилять відчуття холоду.
«Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств та житєдіяльності населення; до порушення руху автомобільшого, залізничного та електротранспорту», — йдеться в дописі синоптиків.
Впродовж 1-4 лютого передбачається пік морозів, які можуть становити у нічні години -20-28°C і подекуди нижче. Найморознішою буде північна частина України, включно з Києвом. У Києві пік морозу очікується 1-2 лютого.
За даними «Укргідрометцентру», сильні морози почнуть спадати 4 та 5 лютого — очікується поступове послаблення морозів із заходу та південного заходу.