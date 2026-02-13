Лютий готує крижаний удар: до України повертаються морози до -18

Мороз в Україні

Аномальне лютневе потепління в Україні невдовзі змінять нічні морози до -18 градусів. Першими дихання арктичного антициклону відчують жителі західних, північних та Вінницької областей.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха, повідомляє OBOZ.UA.

Нинішнє відчутне потепління та «плюсові» температури, які тішать українців, уже найближчим часом поступляться місцем новому похолоданню.

«В найближчій синоптичній перспективі, тобто у найближчі п’ять днів, у нас будуть коливання. На 16-17 число знову зниження температури, можливо, вже не таке інтенсивне, як попередні, але все ж таки», — пояснила Птуха.

Коли повернуться морози?

На старті наступного тижня, 16 та 17 лютого, холод відчуватиметься сильніше. За словами синоптикині, ситуація розвиватиметься за вже знайомим цієї зими сценарієм.

«Проходить циклон з південного заходу, виходить через північно-східні області України, далі мандрує до наших північно-східних сусідів, а на нас починає поширюватися холодна повітряна маса з північних широт, тобто з країн Балтії, де буде утворюватися антициклон — спокійне поле, переважно без опадів, але з холодною повітряною масою», — розповіла Птуха.

Унаслідок таких атмосферних процесів в Україні прогнозують відчутні нічні морози.

Погода 16 лютого

Зокрема, у ніч проти понеділка, 16 лютого, в західних, північних регіонах та на Вінниччині температура опуститься до -8… -14 градусів. В інших областях протягом доби буде дещо м’якше — від -1 до -7 градусів. На сході та південному сході подекуди стовпчики термометрів можуть піднятися до +5 градусів.

Погода 17 лютого

У вівторок, 17 лютого, встановиться ясна та суха погода, однак холод посилиться. У західних, північних областях і на Вінниччині вночі очікується -12… -18 градусів, удень -5… -11. В інших регіонах вночі прогнозують -4… -10, а вдень -1… -7 градусів. На півдні ніч також буде морозною, проте вдень повітря прогріватиметься до +2 градусів, у Криму — до +6.

Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 15-16 лютого активний циклон принесе різке погіршення погоди в Україні: дощі з переходом у сніг, сильні опади, налипання снігу та штормовий вітер. Протягом 16-18 лютого очікується похолодання, тож варто стежити за оновленнями прогнозів.