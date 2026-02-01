- Дата публікації
Лютий в Україні стартує з потужних морозів: прогноз погоди на сьогодні
Початок останнього місяця зими покаже свій характер — синоптики обіцяють дуже холодну погоду.
Погода в Україні 1 лютого буде холодною. У нічний час можливе значне зниження температури, у частині областей очікується сніг.
Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».
Температура вночі коливатиметься від 20 до 25 градусів морозу, вдень очікується від 12 до 17 градусів морозу. На Прикарпатті, у Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях вночі буде від 15 до 20 градусів морозу.
У нічні години в південних областях стовпчики термометрів покажуть від 9 до 14 градусів морозу, протягом дня показники коливатимуться від 4 до 9 градусів морозу.
На території Закарпаття синоптики прогнозують від 1 до 6 градусів морозу протягом доби. Значних опадів не буде, лише у південно-східній частині вночі буде сніг.
