Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
1 хв

Лютий в Україні стартує з потужних морозів: прогноз погоди на сьогодні

Початок останнього місяця зими покаже свій характер — синоптики обіцяють дуже холодну погоду.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Морози повертаються

Морози повертаються / © pexels.com

Погода в Україні 1 лютого буде холодною. У нічний час можливе значне зниження температури, у частині областей очікується сніг.

Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».

Температура вночі коливатиметься від 20 до 25 градусів морозу, вдень очікується від 12 до 17 градусів морозу. На Прикарпатті, у Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях вночі буде від 15 до 20 градусів морозу.

У нічні години в південних областях стовпчики термометрів покажуть від 9 до 14 градусів морозу, протягом дня показники коливатимуться від 4 до 9 градусів морозу.

На території Закарпаття синоптики прогнозують від 1 до 6 градусів морозу протягом доби. Значних опадів не буде, лише у південно-східній частині вночі буде сніг.

Раніше синоптикиня пояснили, чи буде третя хвиля морозів в Україні та якою буде погода у лютому. Більше про це читайте у новині.

