"Ліза – молодець": у Мережі шириться флешмоб на підтримку дівчини зі скакалкою, яку засудила жінка (відео)

Дівчина з Івано-Франківська стала відомою після того, як оприлюднила відео зі скакалкою.

Користувачі Мережі запустили флешмоб "лізамолодець" на підтримку 19-річної Лізи з Івано-Франківська, яка стрибала через скакалку, проте до неї почала чіплятися жінка, яка в агресивній формі попросила її піти. На запитання дівчинки – чому, жінка сказала, що їй заважає скакалка.

Проте українці вирішили підтримати дівчину і ініціювали флешмоб "лізамолодець" у соціальних мережах.

Під хештегом #лізамолодець українці публікують дописи щодо цього скандалу, додаючи відео, де вони стрибають через скакалку.

Дівчину підтримали блогери, які влаштували у її дворі своєрідний флешмоб зі стрибками на скакалці.

Також, за словами журналістки Анни Рабалки, питанням безпідставного хейту щодо Лізи вже перейнялися: поліція, народна депутатка, голови громад, журналісти й активісти.

Скандал в Івано-Франківську через стрибки на скакалці

В Івано-Франківську спалахнув скандал. У дворі між багатоповерхівками жінка почала зачіпати дівчинку Лізу через те, що та стрибала там на скакалці.

Дівчина пояснила, що прийшла на це місце адже біля її під'їзду – парковка, а на шкільний стадіон вона піти не може, бо не вчиться у тій школі. Натомість старша жінка назвала дівчинку "соплячкою невихованою" та "г**ном паршивим".

Суперечка тривала кілька хвилин. За цей час за дитину неодноразово заступалися очевидці. Користувачі Мережі підтримали дівчинку і зазначили, що її тактовність та вихованість викликає повагу.

Проте у навчальному закладі, де навчається Ліза, її не підтримали, більше того, їй наказали видалити скандальне відео з її TikTok та Instagram та заборонили спілкуватися із журналістами і давати будь-які коментарі на цю тему.

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