Ліжка без матраців або взагалі голий бетон і ґрати: Лубінець про знущання з мобілізованих в ТЦК на Одещині

«Не люди другого сорту»: Лубінець шокував умовами в ТЦК на Одещині / © Дмитро Лубінець

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У Білгород-Дністровському районному ТЦК на Одещині виявили неналежні умови перебування мобілізованих. Люди змушені спати на старих ліжках без матраців, а у приміщенні на вікнах та дверях — ґрати.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за результатами моніторингового візиту.

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«Люди, які стають на захист України, заслуговують на повагу, адекватні умови перебування та нормальне харчування. Це не привілеї, а базовий обов’язок держави. Але те, що побачили мої представники під час моніторингового візиту до Білгород-Дністровського районного ТЦК та СП на Одещині, не вкладається в голові», — обурюється омбудсмен.

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За його словами, люди, які ще вчора ходили на роботу в комфортний офіс, а потім стали на захист України, сьогодні змушені жити в підвалах на бетонній підлозі, накриватися старими простирадлами й спати на старих ліжках, на частині з яких взагалі немає матраців.

Крім того, отвори у стінах біля вентиляційних конструкцій заткнуті звичайними подушками. Санітарний стан туалетів вкрай незадовільний.

«Втім, найбільше в пам’ять врізалися металеві ґрати на дверях приміщень, де знаходяться мобілізовані. Навряд чи вони там для антуражу чи створення умовного стилю лофт. Йдеться не про дизайнерський ремонт, а про обмеження свободи мобілізованих. На це не можна заплющувати очі — побачене потребує ретельної перевірки», — зазначає Лубінець.

За інформацією Дмитра Лубінця, неналежні умови зафіксували і в казармах роти охорони. Там виявили тісні кімнати з двоярусними ліжками, а замість тумбочок використовували картонні коробки.

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Крім того, на території ТЦК знайшли алкоголь у пластикових ємностях.

Окремі зауваження стосувалися зберігання військового спорядження. Каски та бронежилети, які використовують для захисту військовослужбовців, зберігалися у відкритому гаражі без дверей, серед старих меблів та іншого непотребу.

«Мобілізовані — це не люди другого сорту. Те, що людина підлягає мобілізації або вже проходить відповідні процедури, не позбавляє її права на гідне ставлення», — наголосив омбудсмен.

Лубінець повідомив, що за результатами моніторингового візиту готує акти реагування. Вони мають забезпечити усунення виявлених порушень та перевірку дій посадовців, відповідальних за умови перебування людей у ТЦК.

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© Дмитро Лубінець

Нагадаємо, що 20 жовтня в Одесі чоловік вдарив ножем в шию військового ТЦК і намагався збити машиною.

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