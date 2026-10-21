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Ліжка без матраців або взагалі голий бетон і ґрати: Лубінець про знущання з мобілізованих в ТЦК на Одещині
Скандал в Одеській області: в ТЦК мобілізованих тримали у підвалах за ґратами на бетонній підлозі.
У Білгород-Дністровському районному ТЦК на Одещині виявили неналежні умови перебування мобілізованих. Люди змушені спати на старих ліжках без матраців, а у приміщенні на вікнах та дверях — ґрати.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за результатами моніторингового візиту.
«Люди, які стають на захист України, заслуговують на повагу, адекватні умови перебування та нормальне харчування. Це не привілеї, а базовий обов’язок держави. Але те, що побачили мої представники під час моніторингового візиту до Білгород-Дністровського районного ТЦК та СП на Одещині, не вкладається в голові», — обурюється омбудсмен.
За його словами, люди, які ще вчора ходили на роботу в комфортний офіс, а потім стали на захист України, сьогодні змушені жити в підвалах на бетонній підлозі, накриватися старими простирадлами й спати на старих ліжках, на частині з яких взагалі немає матраців.
Крім того, отвори у стінах біля вентиляційних конструкцій заткнуті звичайними подушками. Санітарний стан туалетів вкрай незадовільний.
«Втім, найбільше в пам’ять врізалися металеві ґрати на дверях приміщень, де знаходяться мобілізовані. Навряд чи вони там для антуражу чи створення умовного стилю лофт. Йдеться не про дизайнерський ремонт, а про обмеження свободи мобілізованих. На це не можна заплющувати очі — побачене потребує ретельної перевірки», — зазначає Лубінець.
За інформацією Дмитра Лубінця, неналежні умови зафіксували і в казармах роти охорони. Там виявили тісні кімнати з двоярусними ліжками, а замість тумбочок використовували картонні коробки.
Крім того, на території ТЦК знайшли алкоголь у пластикових ємностях.
Окремі зауваження стосувалися зберігання військового спорядження. Каски та бронежилети, які використовують для захисту військовослужбовців, зберігалися у відкритому гаражі без дверей, серед старих меблів та іншого непотребу.
«Мобілізовані — це не люди другого сорту. Те, що людина підлягає мобілізації або вже проходить відповідні процедури, не позбавляє її права на гідне ставлення», — наголосив омбудсмен.
Лубінець повідомив, що за результатами моніторингового візиту готує акти реагування. Вони мають забезпечити усунення виявлених порушень та перевірку дій посадовців, відповідальних за умови перебування людей у ТЦК.
Нагадаємо, що 20 жовтня в Одесі чоловік вдарив ножем в шию військового ТЦК і намагався збити машиною.