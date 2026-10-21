ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
2 хв

Ліжка без матраців або взагалі голий бетон і ґрати: Лубінець про знущання з мобілізованих в ТЦК на Одещині

Скандал в Одеській області: в ТЦК мобілізованих тримали у підвалах за ґратами на бетонній підлозі.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
«Не люди другого сорту»: Лубінець шокував умовами в ТЦК на Одещині

«Не люди другого сорту»: Лубінець шокував умовами в ТЦК на Одещині / © Дмитро Лубінець

У Білгород-Дністровському районному ТЦК на Одещині виявили неналежні умови перебування мобілізованих. Люди змушені спати на старих ліжках без матраців, а у приміщенні на вікнах та дверях — ґрати.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за результатами моніторингового візиту.

«Люди, які стають на захист України, заслуговують на повагу, адекватні умови перебування та нормальне харчування. Це не привілеї, а базовий обов’язок держави. Але те, що побачили мої представники під час моніторингового візиту до Білгород-Дністровського районного ТЦК та СП на Одещині, не вкладається в голові», — обурюється омбудсмен.

За його словами, люди, які ще вчора ходили на роботу в комфортний офіс, а потім стали на захист України, сьогодні змушені жити в підвалах на бетонній підлозі, накриватися старими простирадлами й спати на старих ліжках, на частині з яких взагалі немає матраців.

Крім того, отвори у стінах біля вентиляційних конструкцій заткнуті звичайними подушками. Санітарний стан туалетів вкрай незадовільний.

«Втім, найбільше в пам’ять врізалися металеві ґрати на дверях приміщень, де знаходяться мобілізовані. Навряд чи вони там для антуражу чи створення умовного стилю лофт. Йдеться не про дизайнерський ремонт, а про обмеження свободи мобілізованих. На це не можна заплющувати очі — побачене потребує ретельної перевірки», — зазначає Лубінець.

За інформацією Дмитра Лубінця, неналежні умови зафіксували і в казармах роти охорони. Там виявили тісні кімнати з двоярусними ліжками, а замість тумбочок використовували картонні коробки.

Крім того, на території ТЦК знайшли алкоголь у пластикових ємностях.

Окремі зауваження стосувалися зберігання військового спорядження. Каски та бронежилети, які використовують для захисту військовослужбовців, зберігалися у відкритому гаражі без дверей, серед старих меблів та іншого непотребу.

«Мобілізовані — це не люди другого сорту. Те, що людина підлягає мобілізації або вже проходить відповідні процедури, не позбавляє її права на гідне ставлення», — наголосив омбудсмен.

Лубінець повідомив, що за результатами моніторингового візиту готує акти реагування. Вони мають забезпечити усунення виявлених порушень та перевірку дій посадовців, відповідальних за умови перебування людей у ТЦК.

/ © Дмитро Лубінець

© Дмитро Лубінець

Нагадаємо, що 20 жовтня в Одесі чоловік вдарив ножем в шию військового ТЦК і намагався збити машиною.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie