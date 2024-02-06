"Лізти в спальні – це гнила російська традиція": Бігус про "новий рівень" стеження за журналістами

Бігус наголосив, що "лізти в спальні – це гнила російська традиція". А в Україні так не прийнято і так ніколи не робили.

Керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус проаналізував, кому вигідний скандал із прослуховуванням його співробітників і які його наслідки.

Про це Бігус розповів у своєму youtube-каналі.

Журналіст назвав два варіанти, чому так сталося.

Варіант 1

"Співробітники ДЗНД (Департамент захисту національної державності) СБУ самі вирішили вчудити. Але уявити таку масштабну операцію несанкціонованою – неможливо. Більше того, неможливо уявити її неінспірованою ззовні. Тому що ДЗНД насправді чхати, хто там що курить", – розмірковує Бігус.

Варіант 2

"Хтось прийшов і наказав. Причому так, щоб у справу "застрибнув" сам начальник Департаменту, десятки технарів і оперативників. І тут просто мінімум варіантів, хто ж це такий впливовий міг бути.

Можна ще назвати додатково два підваріанти: наказали через керівництво Служби або в обхід, напрямку у Департамент. Я не сильно вірю у другий", – зазначив він.

Бігус обурився, що правоохоронцям вистачає часу і натхнення під час війни стежити за журналістами.

Він нагадав, що мета ДЗНД с захищати державний суверенітет. Від полювання на сепаратистів до війни проти кремлівських пропагандистів.

Світ уже зацікавився станом свободи слова в Україні

"Усіма цими важливими речами Департамент дійсно займається. Проблема, що не лише ними. А ще в Департаменті є окреме "Управління М" – медіа. Підрозділ має дбати про інформаційну безпеку.

Сумно, що наразі "загрозою національній державності" було визначено журналістів, які займаються переважно антикорупційними дослідженнями. Ми несемо загрозу, але не національній державності, а тим, хто на неї посягає", – говорить журналіст.

Бігус зазначив, що уже дав по цьому питанню з десяток інтерв'ю для великих медіа з Німеччини, Японії, США і т.д.

"У них було найпопулярніше питання: А те, що відбулося, це вже повернення в період диктатури Януковича". І я мав казати кожен раз, що "так не треба казати, не треба нас так глибоко позорити". Посли "Великої сімки" проводять зустріч з проблем тиску на ЗМІ в Україні, що само по собі – екстраординарно. І мене кличуть на цю зустріч. В демократіях так не роблять", – зауважив журналіст.

Перехід до "російської традиції"

"В історії відносин влади і журналістики в Україні склалися неформальні правила. Вони були погані і з точки зору демократичного світу – неприпустимі. Але вони були. І полягали вони у наступному. Влада руками спецслужб завжди намагалася влізти в редакційний процес. Але в робочий процес. Нас прослуховували, стояли автомобілі зі стеженням. Це – недемократично, але я ніколи через це не переживав. Але влада не лізла в спальні", – розповів він.

Бігус наголосив, що "лізти в спальні – це гнила російська традиція". В Україні так не прийнято.

"В мене були періоди, що я очікував у під'їзді удар цеглиною по голові. Але я не переживав про шлях дітей до школи. Бо погрожувати родині неприйнято. Це неприпустимо. Це гнила російська традиція. Це перехід на принципово новий рівень", – підсумував журналіст.

Нагадаємо, керівника департаменту СБУ звільнили через стеження за працівниками Bihus.Info.

За інформацією видання, до стеження за їхніми працівниками була залучена Служба безпеки України, а саме 30 людей.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що після цього скандалу голову СБУ Василя Малюка викликають у Раду.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про скандальну справу та причетність до неї Служби безпеки України.