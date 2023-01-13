Лобове зіткнення: на Житомирщині загинув водій у ДТП, яку він сам влаштував (фото)

На автодорозі Київ-Чоп, поблизу с. Вересів Житомирського району, автомобіль Chery зіткнувся з Mercedes, внаслідок чого загинув 54-річний водій першого авто.

Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Chery Jaggi 54-річний житель Хорошівської громади, рухаючись в напрямку м. Києва, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося лобове зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz під керуванням 40-річного жителя Київщини, який рухався у напрямку м. Рівного. У результаті ДТП водій Chery Jaggi від отриманих травм загинув на місці події", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває встановлення всіх причин та обставин події.

Раніше стало відомо, що на Черкащині автівка впала у воду, водій не вижив.

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