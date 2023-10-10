"Логічне продовження": Данілов спрогнозував, які наслідки матиме війна в Ізраїлі для України

Ізраїльські події з усією наочністю демонструють, що війну за демократію не можна обмежувати тільки Україною, каже Данілов.

Терористична атака на Ізраїль 7 жовтня не випадковість, а логічне продовження війни оголошеної авторитаризмом системі, створеній Заходом, її правилам і цінностям.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

На його думку, непокаране зло – це зло, сила якого буде постійно зростати разом з його нахабністю. Данілов каже, що ворог, якого не знищили, розцінить це як слабкість і обов’язково повернеться.

"Трагедія Ізраїлю допомагає світу нарешті зрозуміти, з чим він стикнувся, і по новому оцінити роль і значення України в її боротьбі проти Росії", - наголосив він.

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Зокрема, те, що раніше могло здаватися як прояв локальної агресії і регіонального конфлікту у випадку української війни, зараз виглядає як системна спроба переписати принципи світового існування.

"Ізраїльські події з усією наочністю демонструють, що війну за демократію не можна обмежувати тільки Україною, це стосується всього світу. Більше того, стає зрозумілим важливість фактора часу. Зволікання, нерішучість, неправильно зрозуміла миротворчість і, як наслідок, напів рішення і напів міри, що створюють всі необхідні умови до розповзання агресії та насильства, примножують світове зло", - повідомив Данілов.

Росія стала сигналом для авторитарного реваншу

Росія, що внаслідок властивої їй темності та дикості стала фронтменом країн, які прагнуть авторитарного реваншу, має понести показове покарання й отримати таку поразку, яка б стала надійним запобіжником для інших охочих кинути виклик демократії. "Глобальна вісь зла" сформована і вимушена проявитися.

"Тому події 7 жовтня мають каталізувати процеси прискорення прийняття рішень надання Україні ресурсів, необхідних для перемоги, в іншому випадку війни і штучно розпалені конфлікти будуть поширюватися зі швидкістю лісової пожежі доти, доки світ не зануриться у морок Третьої світової. Поки що є можливість ізолювати основного підпалювача", - вважає секретар РНБО.

На тлі цього стає чітким і зрозумілим, хто ворог, яку небезпеку він несе, та в чому сенс боротьби і витрат.

"Ті, хто носяться як з писаною торбою з набридлою тезою про "присмерк Європи", мають пам’ятати, що в цьому циклі завжди і обов’язково настає новий світанок", - наголосив Олексій Данілов.

Раніше ми повідомляли, що війна в Ізраїлі поки що опосередковано торкнулась України, але згодом наслідки можуть бути більш негативними.

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