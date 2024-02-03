Логічний фінал життя: російський військовий записав останнє відео перед смертю

Так буває, коли йдеш на чужу землю привласнювати те, що тобі не належить, і здійснювати геноцид українців.

Окупант із позивним "Друїд", який полюбляв вести телеграм-канал про війну, нарешті відправився до пекла. Чергове бойове завдання, яке росіянин виконував на Донеччині, стало для нього останнім.

Про е пише журналіст Юрій Бутусов.

Жалюгідний окупант встиг записати й викласти відео перед фіналом свого нікчемного життя.

Російський військовий записав останнє відео перед смертю

Як зазначив журналіст, днями раніше "Друїд" дивом врятував свою "шкуру" від нальоту українських дронів. Утім, він таки знайшов свій кінець під час штурму окупаційних військ під Новомихайлівкою, Донецька область.

"Перед подорожжю до пекла "Друїд" встиг записати відео для свого ТГ-каналу. На цих кадрах він готується до відправки на своє останнє бойове завдання", – пише Бутусов.

Раніше йшлося про те, що втрати армії РФ на фронті б'ють усі рекорди.

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